Известная телеведущая опубликовала новое фото в купальнике

Новости шоу бизнеса:Вчера, 8 августа, телеведущая опубликовала в своем Instagram новый снимок с отдыха.

Телеведущая с "Нового канала" Елена-Кристина Лебедь опубликовала в своем Instаgram новый снимок.

Елена-Кристина Лебедь – эпатажная телеведущая, известная зрителю по передаче Аферисты в сетях, которая с успехом идет на Новом канале.

Как известно, 27-летняя Кристина уже несколько месяцев встречается с 48-летним вице-премьером Украины Павлом Розенко, который ради нее ушел из семьи и заметно преобразился.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Украинский «Сухишвили» на батумском Черноморье Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed) 9 Авг 2019 в 1:59 PDT

На странице Кристины в Instagram время от времени появляются фотографии с возлюбленным-политиком, на которых парочка выглядит довольно счастливой. Каждая новый снимок телеведущей активно обсуждается в Сети.

Сейчас Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко отдыхают в Батуми, Грузия и часто делятся новым публикациями в своих социальных сетях. На фото она запечатлена в стильном слитном купальнике в леопардовый принт.