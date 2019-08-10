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На лидера группы "Антитела" совершено нападение: подробности

На лидера группы "Антитела" совершено нападение: подробности
15:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:На его жизнь было совершено покушение, а за его жизнью тайно следят определенные люди.

Известный украинский певец, солист группы "Антитела", Тарас Тополя сообщил своим фанатам о том, что на его жизнь было совершено покушение. А через некоторое время после этого ему удалось узнать, что за ним следят определенные люди.

На своей странице в Facebook украинский музыкант, который стал молодежным послом ООН, сообщил фанатам неожиданную и довольно тревожную новость. 

Тарас Тополя рассказал, что, выходя из аптеки, рядом с ним сработал взрывной пакет. Певец сразу же сообщил об этом в полицию, после чего узнал, что его мобильный телефон прослушивают, а за поступками – пристально следят. 

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Неделю назад, вечером по адресу Парково-Сырецкая 11, в нескольких метрах от меня, когда возвращался из аптеки, сработал взрывпакет. Мной сразу был вызван наряд полиции, который зафиксировал это и опросил свидетелей этого инцидента. Я не стал делать огласки, чтобы не вносить деструктив в конструктивный процесс, который действительно на тот момент уже начался, – написал на своей странице Тарас Тополя.

После этого он обратился к людям, которые пытаются помешать ему в действиях, угрожая и призывая не вмешиваться в вопросы медицины и вакцинации. "На это хочу ответить: я ничего не боюсь! Ни физического давления, ни запугивания, ни, тем более, попыток дискредитировать мою репутацию", – заявил солист группы "Антитела".

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Покушение, Знаменитости, Артист, Певец, Антитела, Тарас Тополя.
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