Монатик трогательно поздравил жену с днем рождения

Новости шоу бизнеса:Монатик посвятил жене чувственное стихотворение и показал редкие семейные фото.

Украинский певец Монатик известен далеко за пределами Украины и может легко собрать многотысячную аудиторию на своих концертах, однако свою семью он тщательно оберегает от лишних камер. Однако и у него есть исключения из правил и сегодня, 10 августа, именно тот день.

Несколькомиллионная аудитория Монатика в Instagram сегодня в очередной раз расчувствовалась от его нового сообщения. Сегодня, 10 августа, по случаю дня рождения жены певец сделал исключение из установленных собой правил и не смог не поделиться неопубликованными ранее семейными кадрами.

На первом фото он и его возлюбленная Ирина Демичева крепко обнимают друг друга, на втором – она вместе с их сыновьями позировала, сидя в самолете. Стоит добавить, что Монатик обдуманно опубликовал их фото, на котором Даниил и Платон не смотрят в камеру. Если имена маленьких потомков певец решился рассекретить при выпуске сольного альбома, то их лица он до сих пор тщательно скрывает.

Под семейными фотографиями Монатик опубликовал довольно длинный и трогательный стих, который посвятил своей жене Ирине. Стоит также добавить, что спутница певца также поделилась несколькими снимками, на которых обозначила локацию их пребывания. Как оказалось, свой день рождения жена Монатика празднует вместе с семьей в Турции.