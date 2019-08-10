Эмили Ратаковски борется за феминизм

28-летняя модель Эмили Ратаковски перешла от провокации в своем ежедневном имидже к провокации в своих высказываниях и написала авторскую колонку для сентябрьского выпуска американского Harper’s Bazaar.
Эмили известна своей активной гражданской позицией относительно прав женщин: она неоднократно появлялась на соответствующих митингах, а однажды ее даже арестовали за пикет напротив Капитолия в Вашингтоне.
В откровенном эссе Эмили рассказала о последствиях, с которыми сталкиваются женщины, демонстрирующие свою сексуальность, поразмышляла на тему, что значит быть сексуальной сегодня, а также объяснила, почему с каждой женщиной нужно обращаться уважительно, независимо от того, как она себя представляет миру.
В доказательство своим словам на кадрах, которые сопровождают текст, Эмили позирует в черном кружевном нижнем белье и демонстрирует небритые подмышки. Их сделал американский фотограф Майкл Аведон.
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“Give women the opportunity to be whatever they want and as multifaceted as they can be.” I wrote an essay for @harpersbazaarus about the importance of women’s right to choose (how she dresses, what she posts, if she decides to shave or not) no matter what influences have shaped the way she presents herself. Do your thing ladies, whatever it might be. Link in bio.
Если я решу побрить свои подмышки или отрастить на них волосы, то это целиком и полностью мое дело. Волосы на теле - это еще одна возможность женщины проявить свой выбор. Он основан на том, как женщина хочет себя ощущать. Иногда я это делаю, иногда - нет, но во всех случаях я чувствую себя сексуально.
Не существует ответа или выбора, который делает меня большей или меньшей феминисткой и тем более "плохой" феминисткой. Пока то или иное решение - мое, это правильное решение.
В нашей культуре боятся женщин, особенно тех, которые обладают и выражают женскую сексуальность. Женщина становится более могущественной и сильной, тем самым пугая других. Поэтому мы настаиваем на составляющей стыда. Мы настаиваем на том, что женщина что-то теряет, когда она выставляет напоказ или хотя бы принимает свою сексуальность.
Также модель рассказала, что во время учебы в колледже при Калифорнийском университете она прослушала курс по гендерным исследованиям:
Этот курс познакомил меня с кучей идей, о которых я раньше даже не подозревала. В то время я уже считала себя убежденной феминисткой, но как же я мало знала о гендерных различиях.