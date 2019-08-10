Эмили Ратаковски борется за феминизм

Новости шоу бизнеса:Модель Эмили Ратаковски написала эссе о феминизме для американского глянца.

28-летняя модель Эмили Ратаковски перешла от провокации в своем ежедневном имидже к провокации в своих высказываниях и написала авторскую колонку для сентябрьского выпуска американского Harper’s Bazaar.

Эмили известна своей активной гражданской позицией относительно прав женщин: она неоднократно появлялась на соответствующих митингах, а однажды ее даже арестовали за пикет напротив Капитолия в Вашингтоне.

В откровенном эссе Эмили рассказала о последствиях, с которыми сталкиваются женщины, демонстрирующие свою сексуальность, поразмышляла на тему, что значит быть сексуальной сегодня, а также объяснила, почему с каждой женщиной нужно обращаться уважительно, независимо от того, как она себя представляет миру.

В доказательство своим словам на кадрах, которые сопровождают текст, Эмили позирует в черном кружевном нижнем белье и демонстрирует небритые подмышки. Их сделал американский фотограф Майкл Аведон.

Если я решу побрить свои подмышки или отрастить на них волосы, то это целиком и полностью мое дело. Волосы на теле - это еще одна возможность женщины проявить свой выбор. Он основан на том, как женщина хочет себя ощущать. Иногда я это делаю, иногда - нет, но во всех случаях я чувствую себя сексуально.

Не существует ответа или выбора, который делает меня большей или меньшей феминисткой и тем более "плохой" феминисткой. Пока то или иное решение - мое, это правильное решение.

В нашей культуре боятся женщин, особенно тех, которые обладают и выражают женскую сексуальность. Женщина становится более могущественной и сильной, тем самым пугая других. Поэтому мы настаиваем на составляющей стыда. Мы настаиваем на том, что женщина что-то теряет, когда она выставляет напоказ или хотя бы принимает свою сексуальность.

Также модель рассказала, что во время учебы в колледже при Калифорнийском университете она прослушала курс по гендерным исследованиям:

Этот курс познакомил меня с кучей идей, о которых я раньше даже не подозревала. В то время я уже считала себя убежденной феминисткой, но как же я мало знала о гендерных различиях.