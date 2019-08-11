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Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие снимки

Кайли Дженнер отметила 22-летие: яркие снимки
16:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Свое 22-летие накануне, 10 августа, праздновала самая юная миллиардерша мира, известная Insta-дева и звездная мамочка Кайли Дженнер.

Знаменитая американка устроила пышное празднование на одном из островов Италии.

День рождения самой юной миллиардерши мира не могло пройти тихо и спокойно в семейном кругу. Поэтому Кайли Дженнер, не изменив традициям, устроила грандиозный праздник, деталями которого поделилась на своей странице в Instagram.

Ранее в сети появились снимки подозрительного белого платья Неожиданно: Кайли Дженнер села в частный самолет со свадебным платьем, – СМИ , которое иностранные СМИ описали, как свадебное. Однако роскошный наряд оказался не более, чем праздничным. В том же платье с перьями страуса Кайли Дженнер засветилась в своих Insta-Stories. Также звезда опубликовала фото с яхты рядом с массивными цифрами "22", созданными из цветов. Стоит добавить, что свой день рождения молодая миллиардерша празднует на одном из самых популярных островов Италии – Капри.

 
 
 
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22

Допис, поширений Kylie ✨ (@kyliejenner)

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Сразу после 00:00 Кайли Дженнер получила подарок от своего любимого Трэвиса Скотта. Рэпер подарил своей избраннице массивное бриллиантовое ожерелье с ее логотипом бренда Kylie – большими губами, с которых стекают капли помады. 22-летняя американка традиционно задувала свечи на большом торте под песню Happy Birthday to You в исполнении друзей.

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Знаменитости, Звезды, Семейство Кардашян, Кайли Дженнер.
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