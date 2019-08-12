Майли Сайрус хвастается идеальной фигурой на отдыхе

Новости шоу бизнеса:Для августовского отпуска певица выбрала солнечную Италию и невероятно красивое озеро Комо.

Среди звезд, которые не упускают последней возможности насладиться сладким отдыхом, оказалась 26-летняя Майли Сайрус.

Майли Сайрус по-настоящему заполонила сеть Instagram своим путешествием в страну пиццы, пасты и вина. Похоже, итальянские каникулы 26-летней звезды проходят прекрасно, ведь она не прекращает делиться яркими кадрами с отдыха.

Поскольку отпуск певицы пришелся на август, она не смогла не поделиться с фанатами своей роскошной фигурой. Так, облачившись в стильный черный купальник от Versace, она смело позировала перед камерой на фоне невероятных пейзажей озера Комо. Стоит добавить, что лежак Майли Сайрус также был устлан полотенцем от этого бренда. Похоже, она является его пылкой поклонницей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ROCK THE BOAT Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 9 Авг 2019 в 11:48 PDT

На еще одном фото знаменитая соблазнительница позировала рядом с фотогеничной стеной, выбрав для новых кадров не менее сексуальный наряд, чем купальник. На ней были стильные белые брюки, а также максимально короткий топ, из-под которого виднелась ее грудь.

Также звезда поделилась горячим видео, на котором она в белом купальном костюме соблазнительно танцевала под песню Rock The Boat.