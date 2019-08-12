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Лилия Подкопаева показала беременный животик

Лилия Подкопаева показала беременный животик
14:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Лилия Подкопаева тщательно скрывала свое интересное положение до тех пор, пока это было возможно.

Лилия Подкопаева опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Новость о том, что знаменитая украинская спортсменка готовиться стать мамой облетела Сеть сравнительно недавно.

Сейчас же на своей страничке в Instagram бывшая гимнастка с удовольствием делится новыми снимками из личного архива, делится подробностями своей жизни и демонстрирует кадры из путешествий и всевозможных мероприятий, которые посещает в последнее время. 

 
 
 
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Ловите за «хвост» уходящее лето и проводите его по полной программе! Открывайте для себя новые места и новых людей. #mood #endlesssummer #livelife #sunnydays #bestof

Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

На днях в своем профиле Лилия Подкопаева опубликовала новый снимок. На нем гимнастка запечатлена в свободном платье в пол кирпичного цвета, шляпке с узкими полями, солнцезащитных очках и с сумочкой через плечо. На заднем плане у спортсменки находится роскошный особняк. 

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Животик Лилии Подкопаевой на фото выглядит уже так, словно она со дня на день будет рожать, однако по заявлению самой олимпийской чемпионки, родится малыш лишь в конце августа.

"Ловите за "хвост" уходящее лето и проводите его по полной программе! Открывайте для себя новые места и новых людей", - написала под фото Лилия Подкопаева.

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Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Лилия Подкопаева, Беременный животик.
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