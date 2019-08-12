Лилия Подкопаева показала беременный животик

Новости шоу бизнеса:Лилия Подкопаева тщательно скрывала свое интересное положение до тех пор, пока это было возможно.

Лилия Подкопаева опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Новость о том, что знаменитая украинская спортсменка готовиться стать мамой облетела Сеть сравнительно недавно.

Сейчас же на своей страничке в Instagram бывшая гимнастка с удовольствием делится новыми снимками из личного архива, делится подробностями своей жизни и демонстрирует кадры из путешествий и всевозможных мероприятий, которые посещает в последнее время.

На днях в своем профиле Лилия Подкопаева опубликовала новый снимок. На нем гимнастка запечатлена в свободном платье в пол кирпичного цвета, шляпке с узкими полями, солнцезащитных очках и с сумочкой через плечо. На заднем плане у спортсменки находится роскошный особняк.

Животик Лилии Подкопаевой на фото выглядит уже так, словно она со дня на день будет рожать, однако по заявлению самой олимпийской чемпионки, родится малыш лишь в конце августа.

"Ловите за "хвост" уходящее лето и проводите его по полной программе! Открывайте для себя новые места и новых людей", - написала под фото Лилия Подкопаева.