"Я не собиралась участвовать в этом": Шеннен Доэрти о съемке в ремейке "Беверли Хиллз, 90210"

Новости шоу бизнеса:Известная американская актриса Шеннен Доэрти поделилась, что изначально не думала возвращаться на съемочную площадку для перезапуска ленты "Беверли Хиллз".

Но одно трагическое событие поменяло ее мнение.

По словам 48-летней звезды, хоть в ребуте (перезапуске) проекта согласились сниматься все актеры, она до конца не была уверена, что вернется в состав знаменитого "Беверли Хиллз, 90210". Об этом сообщает Variety.

"Все знают, что я не собиралась участвовать в этом. Я не имела ничего против ребута, я была уверена, что он хорошо продастся и без меня. В общем, в тот момент я определенно не хотела этим заниматься", – отметила Доэрти.

Но все для нее изменилось, когда умер их коллега из сериала Люк Перри. Случилось это в марте 2019 года в возрасте 52 лет от осложнений после двух перенесенных инсультов.

"Я чувствовала, что участие в новом "Беверли-Хиллз, 90210" станет возможностью почтить память Люка. Я рада, что приняла это решение, потому что теперь я могу сидеть здесь, рядом с людьми, которых уважаю и люблю. Это удивительное путешествие исцелило нас после потери человека, потому так много значит для всех нас", – призналась сериальная Бренда Уолш.