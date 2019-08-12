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Понедельник, 12.08.2019
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Эльза Патаки очень нежно поздравила мужа с днем рождения

Эльза Патаки очень нежно поздравила мужа с днем рождения
22:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитый актер и звезда фильмов Marvel Крис Хемсворт 11 августа отметил свое 36-летие.

Любимая жена именинника решила трогательно поздравить его в социальной сети Instagram, как это часто делают "селебрити".

43-летняя женщина опубликовала на своей странице несколько совместных фото с мужем, которые раньше не попадали в сеть, а так оставила проникновенные слова поздравлений.

"С днем рождения, мой любимый человек, мой муж, мой партнер, моя любовь, лучший папа на свете. Я так горжусь тобой и тем, кто ты есть. Никогда не переставай нас смешить. Ты делаешь каждое мгновение наших жизней счастливым", - написала Эльза Патаки.

 
 
 
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Happy birthday to my favourite human being, my husband my partner, my love, best dad ever, Im so proud of you and who you are. Don’t ever stop making us laugh. You make every moment in our lives so happy./

Публикация от Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential)

Актер Крис Хемсворт рассказал о первой в жизни работе

Стоит добавить, что австралиец Крис Хемсворт находится в счастливом браке с Эльзой почти девять лет. За это время у них родилось трое детей: Индия, Тристан и Саша. Семья, в отличии от других голливудских земляков, за постоянное место жительства выбрала Австралию. Даже после успешного выхода фильмов "Мстители: Завершение" Крис Хемсворт заявил, что берет паузу в кино На пике славы актер Крис Хемсворт берет творческую паузу: известна причина , чтобы побыть некоторое время с женой и детьми у себя дома.

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Крис Хемсворт, Instagram, Эльза Патаки.
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