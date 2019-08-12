Меган Маркл в очередной раз обвинили в нарушении королевского протокола

Новости шоу бизнеса:Герцогиню Сассекскую Меган Маркл обвинили в нарушении королевского протокола из-за близости с принцем Гарри.

В чем снова обвиняют жену принца Гарри, которая бросила актерскую карьеру и переехала из США в Великобританию, – читайте в материале.

Как пишет издание Daily Mail, Меган Маркл осуждают за чрезмерную близость с мужем на публике. Так, на мероприятиях, по установленным правилам, супруги должны сидеть за столом порознь, для них обозначены специальными табличками места.

Это сделано для того, чтобы пары не проявляли нежные чувства друг к другу и ласки, ведь таким образом они отвлекают внимание присутствующих от приема. Однако, как отмечает британская пресса, герцогиня обычно сидит за столом официальных ужинов вместе с принцем Гарри.

Кроме того, Меган Маркл обвинили в нарушении протокола из-за американского диалекта при разговоре. Отмечается, что все должны говорить за столом с французским акцентом.