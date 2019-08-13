Рэпер Drake набил тату с The Beatles: подробности

Новости шоу бизнеса:Внимательные пользователи соцсетей заметили на руке канадского рэпера Drake новое тату.

На нем исполнитель якобы ведет за собой участников группы The Beatles. И дело здесь не в любви к их музыке. Похоже, таким образом он назвал себя более успешным, чем парни из Ливерпуля. Фанаты "Битлов" буквально пришли в бешенство.

Стоит сказать, что рэперу действительно есть чем похвалиться. В прошлом году 12 его треков попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом Drake стал пока единственным, кто побил 54-летний рекорд The Beatles. В 1964 году они занимали места в этой же десятке с 11 песнями. Но как напомнили в соцсети артисту, речь идет о 60-х, где не было интернета, MTV и сервисов вроде YouTube или Spotify.

Когда дерзкое тату появилось на руке Drake, неизвестно. Но еще на июльских снимках его выступлений этого эскиза нет. Рисунок уже заметен на фотографиях, сделанных в начале августа.

Переглянути цей допис в Instagram Nobody: Me: Somebody play Whole Lotta Red Допис, поширений champagnepapi (@champagnepapi) 12 Сер 2019 р. о 10:54 PDT

Наиболее четкое фото татуировки появилось 10 августа в фанатском Twitter-аккаунте World On Road. На ней и удалось рассмотреть, что теперь на руке рэпера красуется сцена из обложки альбома The Beatles - Abbey Road, вот только в этой версии сам рэпер изображен впереди Джона Леннона и будто ведет за собой музыкантов. Здесь-то фаны и "Битлов" и включились в дискуссии.

"Время все расставит по местам. Вот поглядим, вспомнят ли люди, кто такой Drake, через 50 лет", "Тату нарцисса. Если люди будут помнить песни Drake через 50 лет, мы с радостью признаем, что были неправы", "Мда, ну и самооценка у этого парня", "А слабо повторить рекорд без Spotify, Apple Music, Deezer, Instagram, Facebook, YouTube и Google?" - стали возмущаться в комментариях.