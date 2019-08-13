Скачать
Вторник, 13.08.2019
Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело
Климпуш-Цинцадзе об увольнении Кличко: "ЕС" в Кабмине будет голосовать против
Климпуш-Цинцадзе об увольнении Кличко: "ЕС" в Кабмине будет голосовать против
Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
Фильм украинского режиссера могут номинировать на "Оскар"
Фильм украинского режиссера могут номинировать на "Оскар"

Рэпер Drake набил тату с The Beatles: подробности

Рэпер Drake набил тату с The Beatles: подробности
21:55 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Внимательные пользователи соцсетей заметили на руке канадского рэпера Drake новое тату.

На нем исполнитель якобы ведет за собой участников группы The Beatles. И дело здесь не в любви к их музыке. Похоже, таким образом он назвал себя более успешным, чем парни из Ливерпуля. Фанаты "Битлов" буквально пришли в бешенство.

Стоит сказать, что рэперу действительно есть чем похвалиться. В прошлом году 12 его треков попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом Drake стал пока единственным, кто побил 54-летний рекорд The Beatles. В 1964 году они занимали места в этой же десятке с 11 песнями. Но как напомнили в соцсети артисту, речь идет о 60-х, где не было интернета, MTV и сервисов вроде YouTube или Spotify.

Когда дерзкое тату появилось на руке Drake, неизвестно. Но еще на июльских снимках его выступлений этого эскиза нет. Рисунок уже заметен на фотографиях, сделанных в начале августа.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Nobody: Me: Somebody play Whole Lotta Red

Допис, поширений champagnepapi (@champagnepapi)

Наиболее четкое фото татуировки появилось 10 августа в фанатском Twitter-аккаунте World On Road. На ней и удалось рассмотреть, что теперь на руке рэпера красуется сцена из обложки альбома The Beatles - Abbey Road, вот только в этой версии сам рэпер изображен впереди Джона Леннона и будто ведет за собой музыкантов. Здесь-то фаны и "Битлов" и включились в дискуссии.

Лиам Хемсворт прокомментировал развод с Майли Сайрус

"Время все расставит по местам. Вот поглядим, вспомнят ли люди, кто такой Drake, через 50 лет", "Тату нарцисса. Если люди будут помнить песни Drake через 50 лет, мы с радостью признаем, что были неправы", "Мда, ну и самооценка у этого парня", "А слабо повторить рекорд без Spotify, Apple Music, Deezer, Instagram, Facebook, YouTube и Google?" - стали возмущаться в комментариях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

The Beatles, Рэпер, Знаменитости, Звезды, Американский рэпер, Drake.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: изысканный дизайн для коротких ногтей
02 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
03 Медовый спас 2019: приметы и запреты праздника
04 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
05 Маковей 2019: что можно и что нельзя делать на Медовый спас
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина снизила транзит нефти в Европу
Украина снизила транзит нефти в Европу
Град размером с куриное яйцо атакует Черновицкую область
Град размером с куриное яйцо атакует Черновицкую область
Боевики восемь раз обстреливали украинские позиции
Боевики восемь раз обстреливали украинские позиции
Рэпер Drake набил тату с The Beatles: подробности
Рэпер Drake набил тату с The Beatles: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь