Это очень горячо: Кайли Дженнер похвасталась фигурой в купальнике

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер продолжает праздновать свой день рождения на арендованной яхте Tranquility, цена которой 250 миллионов долларов, в Италии. 10 августа девушке исполнилось 22 года, но роскошный отдых, который демонстрирует основательница Kylie Cosmetics, продолжается.
Добавим, на Tranquility расположены 22 спальни, spa-комната, тренажерный зал, салон красоты, кинотеатр, бассейн и даже площадка для вертолета.
Добавим, стоимость аренды яхты на одну неделю составляет 1 100 000 евро (около 31 миллиона гривен).
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На снимках Дженнер позирует в цветном купальнике и парео с цветочным принтом, которое эффектно подчеркнуло пышную грудь и стройную талию знаменитости. Ярким аксессуаром стали массивные очки от Dior, а также едва заметные круглые серьги.
Для отдыха звезда собрала волосы, сделала дневной макияж и маникюр голубого цвета. К слову, редакция LifeStyle 24 описала, какой маникюр этим летом был популярен у членов семейства Кардашян-Дженнер Тренды Instagram: топ-10 идей для маникюра на лето от звезд , а также других звезд. Горячие фото собрали более 5 миллионов лайков в сети и множество комплиментов в комментариях.