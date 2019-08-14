Солистка группы KAZKA взбудоражила фанов фото в платье-пеньюаре

Новости шоу бизнеса:На одном из недавних фото KAZKA опубликовала яркие фото в ультрафилете, на которых позирует в откровенном платье.

KAZKA предстала перед поклонниками в неожиданном образе. Оказалось, она та еще штучка!

Популярная украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA - смелая и неординарная личность. Ее фотографии в Instagram, как и песни, нередко несут в себе глубокий подтекст, заставляя зрителей задуматься о важном. Но иногда артистка позволяет себе "фривольности" и с радостью показывает свою жизнь вне сцены.

Александра примерила белый прозрачный наряд в бельевом стиле. В кадр даже попала татуировка девушки на левой ноге.

27-летнюю Сашу засыпали комплиментами. Многие отметили смелость девушки, а также ее роскошную фигуру.

"Очень красивая!", "Вы вдохновляете", "Хорошая киса, мощная", "Шикарная дива", "Как ты меня нравишься, красавица", "Неотразимая", - пишут поклонники.