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Кейт Миддлтон с мужем отложили поездку в Шотландию

Кейт Миддлтон с мужем отложили поездку в Шотландию
14:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Кейт Миддлтон и принц Уильям перенесли свой отпуск в Шотландии, где отдыхает королева, чтобы не пересекаться там с Меган Маркл и принцем Гарри.

Сеть снова подрывают слухи о вражде между самыми популярными семьями королевской семьи, в центре которых в очередной раз предстали две невестки Елизаветы II.

В конце лета Елизавета II традиционно отправилась в шотландский замок Балморал, где отдыхает от официальных выходов и камер папарацци. Ранее представители Ее Величества сообщали, что она впервые пригласит в гости супругов герцогов Сассекских, а позже – Кембриджских. Однако, как сообщает издание The Sun, даты отпусков Меган и Кейт в Шотландии должны были пересечься, пока жена принца Уильяма не изменила дату путешествия.

Журналист Роберт Джобсон написал статью, в которой анализирует события, которые происходили в королевской семье в последнее время. Согласно его исследованиям, Кейт Миддлтон отложила каникулы в Шотландии из-за пребывания Меган Маркл в том же замке. Причиной этому могли стать некорректные высказывания герцогов Сассекских относительно рождения наследников.

Стоит напомнить, в своем интервью с этологом и антропологом Джейн Гудолл принц Гарри заявил, что у них с Меган Маркл будет не больше, чем двое детей Максимум двое детей! – принц Гарри объяснил, почему не повторит историю своего брата . Причиной такого решения стало перенаселение планеты.

Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в парусной гонке

Однако, как известно, у герцогов Кембриджских уже подрастает трое наследников, а иностранные СМИ не прекращают спекулировать относительно быстрого заявления Кейт Миддлтон о четвертой беременности. Также 37-летнюю жену принца Уильяма могло обидеть то, что Меган Маркл не пригласила ее, как одну из особых гостей, для обложки сентябрьского номера Vogue.

Более того, жена принца Гарри заявила, что не появилась на обложке сама, потому что не хотела казаться публике "хвастливой", не подумав о том, что в 2016 году Кейт Миддлтон предстала на лицевой странице выпуска по случаю 100-летия журнала. Так, Роберт Джобсон заявил, что, по его мнению, в совокупности все эти факты могли обидеть герцогов Кембриджских, из-за чего они отложили поездку в Шотландию.

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Шотландия, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья.
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