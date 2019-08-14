Рэперу A$AP Rocky объявили приговор: подробности

Новости шоу бизнеса:Американский рэпер A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) получил приговор от Стокгольмского районного суда.

Шведский суд признал американского рэпера A$AP Rocky, которого ранее освободили из-под ареста, виновным в нападении на другого человека в Стокгольме.

Как сообщает издание Aftonbladet, обвинения вынесены также двум друзьям артиста, которые участвовали в избиении.

"Суд установил, что обвиняемые не находились в ситуации, когда им угрожала реальная опасность, и не могли действовать в целях самообороны", - говорится в заявлении суда.

Их приговорили к условному сроку и штрафу в размере 12 500 крон (1300 долларов США) в качестве возмещения убытков.

Согласно информации Aftonbladet, условное суждение - это наказание, которое назначено вместо тюрьмы. Это означает, что человек приговорен к двухлетнему испытательному сроку. Если осужденный совершает новые преступления в течение этого периода, условное наказание может быть заменено тюремным заключением.

Это означает, что A$AP Rocky и его друзьям не придется возвращаться в Швецию для отбывания наказания. Отмечается, что решение может быть обжаловано в течение трех недель.

Напомним, рэпера арестовали 3 июля. Причиной ареста стало размещенное в интернете видео, на котором Раким Майерс (A$AP Rocky) бросает неизвестного мужчину на землю.