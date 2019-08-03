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A$AP Rocky вышел из тюрьмы и возвращается в США

A$AP Rocky вышел из тюрьмы и возвращается в США
13:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Популярный американский рэпер A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) вышел из-под стражи.

В Стокгольме приняли решение об освобождении артиста, которому грозили 2 года заключения.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter. Вероятно, именно глава Белого дома повлиял на освобождение рэпера, который попал в шведскую тюрьму по обвинению в нападении на людей.

"A$AP Rocky освобожден из тюрьмы и направляется домой в Соединенные Штаты из Швеции. Это была тяжелая неделя, возвращайся домой как можно быстрее, A$AP", – отметил Дональд Трамп.

Американского рэпера A$AP Rocky могут лишить свободы на 2 года

Рэпер уже успел поблагодарить за его освобождение и всех поклонников за поддержку. A$AP Rocky признался, что этот опыт был для него очень тяжелым, а время пребывания в тюрьме – унизительным.

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Скандал, Рэпер, A$AP Rocky.
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