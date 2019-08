A$AP Rocky вышел из тюрьмы и возвращается в США

В Стокгольме приняли решение об освобождении артиста, которому грозили 2 года заключения.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter. Вероятно, именно глава Белого дома повлиял на освобождение рэпера, который попал в шведскую тюрьму по обвинению в нападении на людей.

"A$AP Rocky освобожден из тюрьмы и направляется домой в Соединенные Штаты из Швеции. Это была тяжелая неделя, возвращайся домой как можно быстрее, A$AP", – отметил Дональд Трамп.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019