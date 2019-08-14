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СМИ: Меган Маркл отпраздновала день рождения на Ибице

СМИ: Меган Маркл отпраздновала день рождения на Ибице
21:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Сассекская отправилась на остров вместе с принцем Гарри.

Принц Гарри совершил частную поездку на Ибицу с женой Меган Маркл, которая 4 августа отметила свой день рождения, и их общим сыном Арчи.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой Majorca Daily Bulletin. Ранее СМИ писали о том, что Меган Маркл во второй раз откажется от шумного празднования дня рождения. Экс-актриса отметила свое 38-летие в семейном кругу с принцем Гарри и их сыном Арчи в Испании.

Королевская чета прибыла на курорт секретно частным самолетом Заметим, что для 3-месячного Арчи поездка заграницу стала первой в жизни.

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Вместе с Гарри и Меган отправились личные телохранители, которые гарантировали безопасность влюбленным во время пятидневного путешествия.

"Безопасность сына для молодых родителей стоит превыше всего", – добавил инсайдер.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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