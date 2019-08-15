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Джамала показала стильний тренд каторыйе популярный этого сезона

Джамала показала стильний тренд каторыйе популярный этого сезона
10:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Новые стильные фото Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская певица Джамала показала поклонникам в сети актуальный образ, который состоит из самых популярных трендов этого сезона. 

Еще год назад в моду вернулись анималистические принты, которые быстро поселились в шкафу едва ли не каждой модницы. Правда, такой тренд является очень циклическим и мог так же неожиданно попасть в "антитренды", как и взлетел на пик популярности. Однако пока этого не произошло, и, как убеждают дизайнеры, принты зебры, питона, коровы, леопарда и других животных еще несколько сезонов будут оставаться популярными.

Украинская певица также следит за модой. На фотографии артистка позирует в длинном платье-рубашке с питоновым принтом. Не менее ярким дополнением стали трендовые мюли с тонкими ремешками, квадратными носками неонового цвета и тоже с анималистическим мотивом.  

В подписи Джамала забавно отметила, что искала "леопард", а нашла "питон". На фото женщина позирует на лестнице киевской кофейни на фоне пальмы. 

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Есть люди, которые успели съездить на летний отдых, забыть о нем и уже снова хотят в отпуск. Поэтому, только и остается сидеть под пальмой, пить кофе и представлять себя на берегу моря,– добавила она.

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Мода, Фото, Тренд, Знаменитость, Украинская певица, Джамала.
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