Юрий Горбунов и Катя Осадчая опубликовали новое фото с подросшим сином

Новости шоу бизнеса:Юрий Горбунов опубликовал в своем Instagram теплый семейный снимок с женой и сыном.

Пара Кати Осадчей и Юрия Горбунова - одна из самых красивых в украинском шоу-бизнесе. Супруги воспитывают 2-летнего сына Ивана, а также ребенка ведущей от первого брака - 16-летнего Илью. Однако не смотря на большую занятость с детьми и на работе, супругам удается поддерживать в отношениях романтику.

В конце июля пара, как и многие другие звезды шоу-бизнеса отправилась на отдых в теплые края. Катя и Юрий посетили Турцию, откуда продолжали делиться снимками.

А вчера,14 августа, в своем Instagram Юрий Горбунов опубликовал новый снимок. На нем телеведущий запечален вместе с женой и сыном на руках. Лицо двухгодовалого Ивана ни Катя, ни Юрий так пока и не показывали, а эта публикация не стала исплючением - мальчик повернут от камеры в другую сторону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Чудова була відпустка!! #літо #turkey Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 14 Авг 2019 в 1:26 PDT

Поклонники звездного семейства принялись обсуждать новую публикацию: "Одна з найкращих пар на українському телебаченні", "Вы даже друг на друга похожи, хотя и разные", "Ви дуже гарна і щаслива сім‘я", "Юрка, какие вы классные!!! Счастья вам!".