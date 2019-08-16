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С визуализацией на "ты": архивный снимок Меган Маркл и "Кейт Миддлтон" взорвал сеть

С визуализацией на "ты": архивный снимок Меган Маркл и "Кейт Миддлтон" взорвал сеть
01:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Вполне вероятно, что голливудская принцесса Меган Маркл таки "привлекла" к себе свою королевскую жизнь.

Фанаты герцогов Сассекских обсуждают новый снимок экс-актрисы, на котором она сфотографировалась с "Кейт Миддлтон" за два года до знакомства с принцем Гарри.

На днях в сети снова распространились слухи о вражде между невестками Елизаветы II. Иностранный журналист написал статью о том, что Кейт Миддлтон перенесла свое путешествие в Шотландию из-за того, что сейчас там находится Меган Маркл. Однако в сети появился архивный снимок экс-актрисы, глядя на который можно оспорить ее нелюбовь к своей золовке, ведь с тем, кого не любят, не фотографируются.

Представители иностранного издания нашли в архивах Меган Маркл ее фото, сделанное в 2014 году. Фанатов очень удивило то, что на фото их кумир держит в руках журнал, на обложке которого Кейт Миддлтон. Именно тогда британка уже три года называлась герцогиней Кембриджской и носила под сердцем второго ребенка.

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Стоит добавить, что в феврале 2019 года один из бывших друзей Меган Маркл Пирс Морган заявил, что та всегда мечтала о знакомстве с завидным холостяком и мечтала о королевской жизни. А в мае подруга герцогини Сассекской Лиззи Канди подтвердила, что Меган очень хотела стать частью британской королевской семьи, что ей, собственно, удалось, а после этого перестала общаться с журналисткой. Поэтому некоторые фанаты королевской четы шутят, что с визуализацией Меган Маркл на "ты".

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Кейт Миддлтон, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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