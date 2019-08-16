Вера Брежнева опять оказалась в неловком положении

Новости шоу бизнеса:Вчера, 15 августа, Вера Брежнева снова сделала публикацию, в которой рассказала про эко-френдли бренд.

Украинская певица Вера Брежнева поделилась в своем Instagram новым снимком.

Украинская певица Вера Брежнева сейчас живет и строит карьеру в России. Помимо творческой музыкально деятельности артистка также занимается благотворительностью, помогая собирать деньги на лечение онкобольных деток и ВИЧ-позитивных людей. Сама Вера является меценатом и много инвестирует в благотворительную деятельность. При всем при этом, Брежнева успевает выпускать новую музыку и видеоклипы, а также записывать совместный с другими артистами материал.

А еще недавно Вера Брежнева стала все чаще промотировать бренды, которые занимаются тем, что помогают экологии, либо перерабатывая мусор, либо производя продукцию, которая смогла бы заменить пластик.

Фирма занимается произовдством купальников из переработанного океанского мусора. Таким образом, очищает воды от загрязнений, чтобы превратить его в полезную вещь, которая все равно потом вернется в океан.

"Бренд, который создала одна хрупкая девушка - @frencia.ru производит купальники из океанского пластика. Экономя природные ресурсы, они очищают нашу планету и спасают млекопитающих. У проекта цикличное производство: свои вещи они забирают на повторную переработку", - написала под фото певица.