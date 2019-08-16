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Вера Брежнева опять оказалась в неловком положении

Вера Брежнева опять оказалась в неловком положении
10:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Вчера, 15 августа, Вера Брежнева снова сделала публикацию, в которой рассказала про эко-френдли бренд.

Украинская певица Вера Брежнева поделилась в своем Instagram новым снимком.

Украинская певица Вера Брежнева сейчас живет и строит карьеру в России. Помимо творческой музыкально деятельности артистка также занимается благотворительностью, помогая собирать деньги на лечение онкобольных деток и ВИЧ-позитивных людей. Сама Вера является меценатом и много инвестирует в благотворительную деятельность. При всем при этом, Брежнева успевает выпускать новую музыку и видеоклипы, а также записывать совместный с другими артистами материал.

А еще недавно Вера Брежнева стала все чаще промотировать бренды, которые занимаются тем, что помогают экологии, либо перерабатывая мусор, либо производя продукцию, которая смогла бы заменить пластик. 

 
 
 
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Мы все не идеальны.. Но если мы не можем изменить что-то во внешности, то поступками мы все же улучшить будущее можем.. Поэтому сегодня снова #осознанныйчетверг и я продолжаю рассказывать о жизни без пластика и потреблении с осознанностью. Бренд, который создала одна хрупкая девушка - @frencia.ru производит купальники из океанского пластика. Экономя природные ресурсы, они очищают нашу планету и спасают млекопитающих. У проекта цикличное производство: свои вещи они забирают на повторную переработку. Это классный проект, но из-за сложностей с производством вещи доступны ограниченному кругу людей. Мы вместе можем помочь бренду наладить производство, сделать продукт доступным для всех, а это значит больше очищать и перерабатывать. Очень интересная история Frencia в шапке их профиля. Подобным начинаниям нужна наша поддержка. На мне уже их купальник, а точнее его верх, так как лето нынче не жаркое предлагаю вам присоединиться

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Вера Брежнева удалила все совместные фото с мужем

Фирма занимается произовдством купальников из переработанного океанского мусора. Таким образом, очищает воды от загрязнений, чтобы превратить его в полезную вещь, которая все равно потом вернется в океан.

"Бренд, который создала одна хрупкая девушка - @frencia.ru производит купальники из океанского пластика. Экономя природные ресурсы, они очищают нашу планету и спасают млекопитающих. У проекта цикличное производство: свои вещи они забирают на повторную переработку", - написала под фото певица.

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Вера Брежнева, Знаменитости, Певица, Артистка, Неловкий момент.
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