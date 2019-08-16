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Инсайдер рассказал, как общаются между собой принц Джордж и принцесса Шарлотта

Инсайдер рассказал, как общаются между собой принц Джордж и принцесса Шарлотта
10:46 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Джордж более сдержанный, а Шарлотта, напротив, более открытая и общительная.

Хотя все внимание таблоидов обычно приковано к взаимоотношениям Кейт Миддлтон и принца Уильяма с Меган Маркл и принцем Гарри, поклонники королевской семьи активно интересуются жизнью их детей. На этой неделе инсайдер из окружения дворца поделился, какие отношения складываются между Джорджем и Шарлоттой и в чем они друг на друга не похожи.

6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта уже несколько лет очаровывают общественность на всех мероприятиях, будь то свадьба Меган и Гарри или парусная регата. И пока инсайдеры сомневаются в теплых отношениях между Гарри и Уильямом, в крепкой связи между братом и сестрой нет сомнений.

Между ними небольшая разница в возрасте, и поэтому они проводят очень много времени вместе. У них не всегда получается играть с другими детьми, поэтому они учатся опираться друг на друга, — рассказал инсайдер.

Кроме того, их готовят к совершенно разным ролям, ведь Джордж третий в очереди претендент на престол после своего дедушки Чарльза и отца.

Проследить разницу в поведении детей можно по фотоотчетам СМИ. Не так давно герцоги Кембриджские принимали участие в парусной регате, куда привели и Джорджа с Шарлоттой. Когда Кейт подвела дочь к окну поздороваться с публикой, та показала всем язык, что насмешило присутствующих.

Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником

Кейт рассмеялась, что было приятно видеть, потому в этот момент они казались не королевскими особами, а самой обычной семьей, — рассказал инсайдер.

Он добавил, что скоро Шарлотта будет проводить еще больше времени с братом, потому что через несколько месяцев тоже пойдет в школу, чего не может дождаться.

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Принц Уильям, Принц Гарри, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья, Принц Джордж, Принцесса Шарлотта, Меган Маркл.
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