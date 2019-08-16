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Брайан Остин Грин рассказал об отношениях с Меган Фокс
Брайан Остин Грин рассказал об отношениях с Меган Фокс

Брайан Остин Грин рассказал об отношениях с Меган Фокс

Брайан Остин Грин рассказал об отношениях с Меган Фокс
15:37 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Брайан Остин Грин рассказал, что на момент встречи с 18-летней Меган Фокс он не был заинтересован в романе с актрисой.

Отношения 46-летнего Брайана Остина Грина и 33-летней Меган Фокс начались еще в 2004 году. Супруги вместе уже 15 лет и за это время пережили карьерные взлеты и падения, а также кризисы в личной жизни. На днях звезда "Беверли-Хиллз 90210" рассказал в интервью о том, как начался его роман с возлюбленной, и признался, что первый шаг сделала именно она.

В то время я только разорвал одни отношения, поэтому не искал новых. Но она была очень настойчивой. Забавно, когда я отверг ее, объяснив, что не заинтересован, она сказала, что пойдет на свидание с другим. Тут-то я и занервничал. Я понял, что мысль о ней и другом парне убивает меня- рассказал Брайан Остин Грин.

Влюбленные обручились в 2006 году, еще до того, как Фокс приняла участие в съемках популярных "Трансформеров". 

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В то время мы могли сохранять анонимность и свободно гулять по городу. Тогда все определенно было проще и веселее, — посетовал Грин. После выхода на экраны боевика Майкла Бэя Меган стала настоящей звездой, за которой неотступно следовали папарацци, так что свадебную церемонию пара провела тайно на острове Мауи в 2010 году.

Супругам довелось пережить и настоящий кризис: в 2015 году актриса подала на развод мужем, однако в итоге паре удалось наладить отношения. Сейчас они счастливы в браке и воспитывают трех сыновей: Ноа, Бодхи и Джорни Ривера.

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Отношения, Знаменитости, Меган Фокс, Брайан Остин Грин.
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