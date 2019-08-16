Лидия Таран показала подросшую дочь

Новости шоу бизнеса:Телеведущая Лидия Таран показала фото с подросшей дочкой от Доманского.

Украинская телеведущая Лидия Таран опубликовала новый снимок из фотосессии для глянца.

В начале августа вышел новый выпуск украинского глянца Viva!, обложку которого украсила Лидия Таран с 11-летней дочерью Василиной. Девочка появилась на свет, когда звездная мама была в браке с телеведущим Андреем Доманским. Таран в беседе с журналистами также рассказала, похожа ли дочка на отца.

«Думаю, надо об этом спросить у Андрея, он лучше может понять, какие черты Василиса взяла от него. Но она, как и каждый ребенок, отдельная, целостная личность, вселенная, не похожий ни на кого», – сказала Лидия Таран.

А теперь в социальной сети телеведущая опубликовала ранее не виданную фотографию из съемки, на которой позировала в платьицах белого и нежного розового цвета вместе с красавицей Василиной.

"– Мама, а мы точно одеты по погоде? – Да, доченька! Главное – улыбайся, а я незаметно погрею твою левую руку... Этой теплой фоткой попробую забыть о градусах на улице...", – написала Лидия Таран в Instagram.