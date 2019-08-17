Звезда "Теории большого взрыва" не живет с мужем: в чем причина

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Суббота, 17.08.2019
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17:40 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Кейли Куоко любит удивлять своих фанатов.

На днях, к примеру, она призналась, что она и ее законный супруг Карл Кук - второй по счету - ведут раздельное существование.

"Вообще-то мы строим сейчас дом нашей мечты. Но в настоящее время мы живем в разных местах. У нас довольно необычный брак: мы обитаем в разных домах, расположенных достаточно далеко друг от друга.

И мы видимся, конечно, далеко не каждый день. Впрочем, как мы уже поняли, для нас такой вариант совсем не плох. Эта система "работает"! - рассказала 33-летняя Кейли в одном из последних своих интервью.

Но хотя лично она встречается с Карлом не часто, Кейли постоянно поддерживает с ним контакт через свой микроблог. Причем, как уже заметили фанаты актрисы, Куоко и ее супруг постоянно подшучивают друг над другом, причем, нередко довольно жестоко.

 
 
 
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I like starting the year off with a good chuckle. Here's @normancook really trying to stay up to the new year. It was only 9:30, good effort. I love you so much honey.

Публикация от Karl Cook (@mrtankcook)

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Когда у Кейли спросили, как она к этому относится, она ответила : "Нормально. Мы оба обожаем Инстаграм и нам нравится подкалывать друг друга. Это вносит в нашу жизнь веселье!"

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Теория большого взрыва, Кейли Куоко, Карло Кук.
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