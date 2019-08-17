Голливудского Потрошителя приговорили к смертной казни благодаря показаниям Эштона Катчера

Новости шоу бизнеса:В течение 15 лет маньяк напал на четырех женщин с ножом, три из них погибли.

В 1993 году его обвиняли в убийстве сестры одного из его друзей, две другие жертвы - Эшли Эллерин и Мария Бруно (еще одна жертва - Мишель Мерфи - чудом спаслась).

В 2001 году Эштон Катчер начал встречаться с Эшли Эллерин, которая училась в Институте дизайна и мерчендайзинга. В тот вечер Эштон собирался приехать к Эшли после того, как посмотрит премию Grammy.

На звонки она не отвечала. Катчер приехал к ее дому, чтобы разобраться, в чем дело. На стук двери Эллерин не ответила. На следующее утро соседка обнаружила тело убитой Эшли - на нем было 47 ножевых ранений.

Голливудского Потрошителя признали виновным в убийстве первой степени - это значит, что ему грозит смертная казнь. Однако известно, что в Калифорнии сейчас действует мораторий на высшую меру наказания.