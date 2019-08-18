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Долетались: защитники окружающей среды обвинили герцогов Сассекских в лицемерии

Долетались: защитники окружающей среды обвинили герцогов Сассекских в лицемерии
21:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Очередная скандальная история случилась с членами королевской семьи Британии.

Меган Маркл и принц Гарри с трехмесячным сыном Арчи только на днях вернулись с испанского отдыха на Ибице, а теперь попали в объективы папарацци в Ницце, куда прилетели на частном самолете Cessna Citation Sovereign, что вызвало немало возмущения в сети, в частности среди защитников окружающей среды. Интересно то, что авиакомпания NetJets Aviation называют "Uber для миллиардеров".

Полет на частном самолете стоит около 24 тысяч долларов, в это время есть прямые самолеты из лондонских аэропортов в Ниццу, билет на которые будет стоить около 250 долларов.

Как сообщает издание The Sun, частные джеты выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы. А за последние 48 часов принц Гарри и Меган Маркл, которые публично выступают за охрану природы, воспользовались услугами авиакомпании уже дважды.

Также источник упоминает, как принц Гарри летал частным самолетом на Сицилию, где выступил с речью об охране окружающей среды и изменении климата на форуме Google Camp. Поэтому королевскую чету массово обвиняют в лицемерии. Среди них – член парламента от партии лейбористов Тереза Пирс заявила, что такие действия герцогов Сассекских "не соответствуют их публичному имиджу".

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"Откровенно говоря, это лицемерно. Гарри не может проповедовать о катастрофических эффектах изменения климата, одновременно катаясь по миру на частном самолете", – заявил экс-охранник принцессы Дианы Кен Уорф.

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Все по теме:

Принц Гарри, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, NetJets Aviation, Cessna Citation Sovereign.
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