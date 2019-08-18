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Сексапильная Тина Кароль в откровенном образе потрясла сеть

Сексапильная Тина Кароль в откровенном образе потрясла сеть
22:06 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известная украинская певица, которая регулярно радует подписчиков в сети стильными нарядами.

Известная украинская певица Тина Кароль, которая регулярно радует подписчиков в сети стильными нарядами, а в последнее время - откровенными образами, в этот раз решила сразить всех наповал.

Так, на своей странице в Instagram артистка выставила снимок в сером откровенном комбинезоне из глиттерной ткани. Кароль сидит, подогнув под себя ноги и закрыв глаза. Такой наряд интересного кроя позволит фанам увидеть оголенную грудь и ягодицы поп-звезды.

В кадре исполнительница позирует с ярким макияжем и распущенными волосами. Летнее фото Кароль получило множество восторженных комментариев: "Вау", "Безумно красивая", "Огонь!".

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль #премьера #ВАБИТИ #скоро Ph @spromojna

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Тина Кароль анонсировала выход нового трека

Свой пост певица сопроводила хештегами "премьера", "Вабити", "скоро". Очевидно, в скором времени мы услышим, а возможно, и увидим новую работу Тины.

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Тина Кароль, Фото, Украинская певица.
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