Сексапильная Тина Кароль в откровенном образе потрясла сеть

Известная украинская певица Тина Кароль, которая регулярно радует подписчиков в сети стильными нарядами, а в последнее время - откровенными образами, в этот раз решила сразить всех наповал.
Так, на своей странице в Instagram артистка выставила снимок в сером откровенном комбинезоне из глиттерной ткани. Кароль сидит, подогнув под себя ноги и закрыв глаза. Такой наряд интересного кроя позволит фанам увидеть оголенную грудь и ягодицы поп-звезды.
В кадре исполнительница позирует с ярким макияжем и распущенными волосами. Летнее фото Кароль получило множество восторженных комментариев: "Вау", "Безумно красивая", "Огонь!".
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Свой пост певица сопроводила хештегами "премьера", "Вабити", "скоро". Очевидно, в скором времени мы услышим, а возможно, и увидим новую работу Тины.