Славу Каминскую преследует неизвестный мужчина

Новости шоу бизнеса:Украинская артистка Слава Каминская заявила своим фанатам в социальной сети Instagram, что за ней следит подозрительный человек.

Он порой пишет угрозы на ее странице и даже попытался вломиться в ее квартиру.

Участница украинской группы "НеАнгелы" прикрепила к своему посту видеоролик на котором показала неизвестного мужчину, который представился Романом. Он просил артистку открыть дверь квартиры и взять от него письмо. Слава отказалась и безрезультатно пыталась узнать, кто его впустил в дом жилого комплекса.

Дорогие друзья и все, кто на меня подписан! Просьба узнать вот этого человека. Не уверена, что он психически здоров ... Буду очень благодарна, если кто-то узнает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных. Спасибо, – поделилась артистка.

Пока что неизвестно, чем закончился инцидент и действительно ли мужчина преследовал артистку. Комментаторы не на шутку волнуются за певицу и просят ее быть осторожной, а некоторые из них даже рекомендуют искать Каминской нового мужа, чтобы тот в таких случаях ее смог защитить.