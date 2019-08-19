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Славу Каминскую преследует неизвестный мужчина

Славу Каминскую преследует неизвестный мужчина
17:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская артистка Слава Каминская заявила своим фанатам в социальной сети Instagram, что за ней следит подозрительный человек.

Он порой пишет угрозы на ее странице и даже попытался вломиться в ее квартиру.

Участница украинской группы "НеАнгелы" прикрепила к своему посту видеоролик на котором показала неизвестного мужчину, который представился Романом. Он просил артистку открыть дверь квартиры и взять от него письмо. Слава отказалась и безрезультатно пыталась узнать, кто его впустил в дом жилого комплекса.

Дорогие друзья и все, кто на меня подписан! Просьба узнать вот этого человека. Не уверена, что он психически здоров ... Буду очень благодарна, если кто-то узнает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных. Спасибо, – поделилась артистка.

 
 
 
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Дорогие друзья и все кто на меня подписан!! Просьба опознать вот этого человека (см. на видео). Не уверена, что он психически здоров... Долгое время преследует меня в соц.сетях с всяческими угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру. Буду очень признательна, если кто-то опознает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных. Спасибо!!

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Разведенная Слава Каминская поделилась пикантными фото с отдыха

Пока что неизвестно, чем закончился инцидент и действительно ли мужчина преследовал артистку. Комментаторы не на шутку волнуются за певицу и просят ее быть осторожной, а некоторые из них даже рекомендуют искать Каминской нового мужа, чтобы тот в таких случаях ее смог защитить.

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Певица, Преследование, Солистка, НеАнгелы, Слава Каминская.
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