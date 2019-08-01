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Разведенная Слава Каминская поделилась пикантными фото с отдыха

Разведенная Слава Каминская поделилась пикантными фото с отдыха
12:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 31 июля, Слава Каминская опубликовала в своем instagram новый снимок, на котором она запечатлена на отдыхе в Греции.

Украинская певица Слава Каминская опубликовала новые снимки в своем Instargam.

Слухи о том, что Слава Каминская и ее муж Эдгар, который работает пластическим хирургом, разводятся то и дело всплывали в Сети. С 2014 года, когда они поженились и у них родился первенец Леонард, парочку регулярно то "разводят", то "женят" поклонники. Однако недавно все стало гораздо серьезнее. На сайте Подольского районного суда появилось заявление о разводе супругов.

Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. Слушание состоялось 12 июня 2019 года и пару развели. При этом никто из пары не явился в зал суда, были лишь их адвокаты. 

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На фото певица разместилась на лежаке, стоящем в малком бассейне. Слава приняла весьма соблазнительную позу, которая продемонстрировала прелести ее фигуры.

Как сообщалось ранее, Слава Каминская запечатлена в ярком, красном леопардовом купальнике, в котором фигура певицы выглядит очень аппетитно. Звезду окружает кристально чистая вода.

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Все по теме:

Греция, Отдых, Развод, Знаменитости, Отдых в Греции, Слава Каминская.
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