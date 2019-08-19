Дуэйн Джонсон женился: нежные снимки с бракосочитания актера

Свадебная церемония состоялась днем ранее, 18 августа.
Дуэйн, или как его еще называют "Скала", опубликовал пару красноречивых фотографий, на которых появился со своей любимой в свадебных образах. 47-летний актер и 34-летняя певица обменялись свадебными клятвами на живописном холме Гавайев.
"Мы сделали это!", – лаконично подписал фотографию киноактер, опубликовав снимки днем позже после радостного события. Сейчас у артистки и фотографа церемонии не появились никакие новые фотографии со свадьбы. Автором снимков стал Hiram Garcia.
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We do. August 18th, 2019. Hawaii. Pōmaikai (blessed) @laurenhashianofficial @hhgarcia41
Молодожены одели белые образы в традиционном гавайском стиле: Дуэйн примерил белые брюки и рубашку, дополнив look гирляндой из зелени на шее, в то время как его избранница выбрала бело-кремовое платье с цветочным орнаментом и фатой.
Известно, что пара находится в отношениях 12 лет и даже имеет двух общих детей – 3-летнюю Жасмин и 1-летнюю Тиану. Ранее киноактер был женат на Дени Гарсии (1997-2007), в браке с которой воспитал общую дочь Симон.