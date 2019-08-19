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Понедельник, 19.08.2019
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Дуэйн Джонсон женился: нежные снимки с бракосочитания актера

Дуэйн Джонсон женился: нежные снимки с бракосочитания актера
16:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудкий актер Дуэйн Джонсон официально узаконил отношения со своей партнершей Лорен Гашан на Гавайях.

Свадебная церемония состоялась днем ранее, 18 августа.

Дуэйн, или как его еще называют "Скала", опубликовал пару красноречивых фотографий, на которых появился со своей любимой в свадебных образах. 47-летний актер и 34-летняя певица обменялись свадебными клятвами на живописном холме Гавайев.

"Мы сделали это!", – лаконично подписал фотографию киноактер, опубликовав снимки днем позже после радостного события. Сейчас у артистки и фотографа церемонии не появились никакие новые фотографии со свадьбы. Автором снимков стал Hiram Garcia.

 
 
 
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We do. August 18th, 2019. Hawaii. Pōmaikai (blessed) @laurenhashianofficial @hhgarcia41

Публикация от therock (@therock)

Молодожены одели белые образы в традиционном гавайском стиле: Дуэйн примерил белые брюки и рубашку, дополнив look гирляндой из зелени на шее, в то время как его избранница выбрала бело-кремовое платье с цветочным орнаментом и фатой.

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Известно, что пара находится в отношениях 12 лет и даже имеет двух общих детей – 3-летнюю Жасмин и 1-летнюю Тиану. Ранее киноактер был женат на Дени Гарсии (1997-2007), в браке с которой воспитал общую дочь Симон.

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Свадьба, Дуэйн Джонсон, Актер, Альманах-2019.
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