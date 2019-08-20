Вот это по нашему: Сэм Смит показал, как умеет отдыхать в знойную погоду

Сэм Смит известен своим популярным хитом I'm Not The Only One и Too Good At Goodbyes (больше 1 миллиарда просмотров в YouTube), а также такими композициями как Stay With Me, Writing's On The Wall, Lay Me Down, Money On My Mind и другими.
Британский певец, который открыто демонстрирует свою нетрадиционную ориентацию, опубликовал новое фото на своей странице в Instagram, где за ним следят 13 миллионов пользователей.
Мужчина позирует в нижнем белья неоново-зеленого цвета со шляпой на голове, прикрывая себя от солнечных лучей. "Лето – для тебя (Hot girl summer)", – добавил артист в подписи.
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К слову, Сэм Смит месяц назад презентовал клип на песню How Do You Sleep?, который уже имеет более 71 миллиона просмотров!