Вот это по нашему: Сэм Смит показал, как умеет отдыхать в знойную погоду

Новости шоу бизнеса:Британский певец показал шуточное фото в социальных сетях.

Сэм Смит известен своим популярным хитом I'm Not The Only One и Too Good At Goodbyes (больше 1 миллиарда просмотров в YouTube), а также такими композициями как Stay With Me, Writing's On The Wall, Lay Me Down, Money On My Mind и другими.

Британский певец, который открыто демонстрирует свою нетрадиционную ориентацию, опубликовал новое фото на своей странице в Instagram, где за ним следят 13 миллионов пользователей.

Мужчина позирует в нижнем белья неоново-зеленого цвета со шляпой на голове, прикрывая себя от солнечных лучей. "Лето – для тебя (Hot girl summer)", – добавил артист в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hot girl summer Публикация от Sam Smith (@samsmith) 18 Авг 2019 в 6:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wet wet wet Публикация от Sam Smith (@samsmith) 6 Авг 2019 в 9:16 PDT

К слову, Сэм Смит месяц назад презентовал клип на песню How Do You Sleep?, который уже имеет более 71 миллиона просмотров!