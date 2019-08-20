Оля Цибульская отметила деревянную свадьбу: первое фото мужа

Новости шоу бизнеса:Украинская певица и ведущая выложила трогательный снимок со своим супругом.

В августе Ольга Цибульская с мужем Александром, которого тщательно скрывает от глаз поклонников и СМИ, отметили годовщину свадьбы. Со дня торжества прошло уже целых пять лет, а телеведущая все так же счастлива в отношениях.

На официальной странице в Instagram Цибульская опубликовала фотографию с мужем по случаю личного праздника.

"Деревянная свадьба. 5 лет пролетели как день. Поняла одно: никаких секретов семейного счастья нет, потому что в каждом гнезде свои законы и свои правила. Главное – чувства и говорить по очереди, чтобы успевать слышать. Чтобы понять причину, надо смотреть на результат. Нашему – уже 4 годика, и это лучший Нестор на свете. Мусик, ты меня до сих пор бесишь, и я точно знаю: это #любовь. Вы можете поздравлять", – написала Цибульская.

"Поздравляю. Желаю, чтобы дерево постепенно переросло в золото все в той же любви", "Вдохновляете очень на счастливую совместную жизнь!!! Побольше вам счастливых моментов!!!", "Оля, пусть и дальше тебя бесит! Надо чтобы человек "трогал", тогда то точно любовь!" – комментируют поклонники.