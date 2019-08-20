СМИ: Джастин Бибер и Хейли Болдуин определились с датой свадьбы

Новости шоу бизнеса:Кажется, поклонники американского певца и известной модели наконец дождались пышного торжества по случаю бракосочетания звезд.

25-летний Джастин Бибер и 22-летняя Хейли Болдуин готовятся разослать приглашения своим близким, что свидетельствует о том, что свадьба пары уже не за горами.

На сайте издания TMZ авторы ссылаются на источники, близкие к звездной паре. По их словам, Джастин Бибер и Хейли Болдуин намерены разослать приглашения на празднование уже через неделю, то есть, в конце августа.

Однако о точной дате церемонии бракосочетания и официального празднования еще не известно. Скорее всего, Джастин и Хейли пойдут под венец в сентябре, поскольку традиционно молодожены рассылают приглашения за несколько недель до свадьбы.

Что известно об отношениях Джастина Бибера и Хейли Болдуин?

Звезды начали встречаться в сентябре 2015 года. Однако после нескольких месяцев романа певец разорвал отношения с моделью и вернулся к Селене Гомес. Однако их союз продлился недолго. После этого Джастин и Хейли снова объявили о романе. В июле 2018 года поп-исполнитель сделал предложение Джастин Бибер обручился с супермоделью Хейли Болдуин своей девушке на Багамах. В сентябре они официально стали супругами, однако в мае стало известно, что пара перенесла Джастин Бибер перенес свадьбу из-за депрессии: подробности пышное празднование из-за депрессии Джастина Бибера.