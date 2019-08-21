Экранный Фредди Меркьюри рассказал об отношениях со своей возлюбленной

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер Рами Малек, наиболее известный ролью в фильме "Богемская рапсодия", решил рассказать о своих отношениях с Люси Бойнтон.

В редком комментарии знаменитость признался, что влюблен и с нетерпением ждет их свадьбы.

О личной жизни Рами Малек заговорил с журналистами GQ, где он стал главной звездой выпуска. Актер не скрывал, что наконец нашел человека, с которым без колебаний пойдет к алтарю.

"Репутация Голливуда состоит из разных неприглядных вещей, которые случаются во время постпродакшна, общения со студиями, агентами и много чего еще. Но если в этом водовороте ты смог найти свое счастье, не отпускай его", – поделился Рами Малек.

Кроме этого, оскароносный актер добавил, что Люси Бойнтон уже привыкает к его шуткам. Перед тем, как пойти на интервью, Рами Малек решил подготовить невесте сюрприз. Он купил две уваковки, в одной из которых было дорогостоящее ожерелье, а в другой – дезодорант. Украшение Рами Малек поместил в обычную упаковку для покупок, а вот средство для гигиены – в дорогую коробочку.

Это будет очень забавно. Сначала она подумает, что я дурак, а потом будет ворчать, – рассказал о розыгрыше Рами Малек.

Пока неизвестно, как Люси Бойнтон отреагировала на сюрприз от жениха. Однако, по словам самого Рами, они идеально подходят друг другу, поэтому и такие насмешки воспринимают с улыбкой.