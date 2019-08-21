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Среда, 21.08.2019
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СМИ: Герцоги Сассекские нашли няню для сына
СМИ: Герцоги Сассекские нашли няню для сына

СМИ: Герцоги Сассекские нашли няню для сына

СМИ: Герцоги Сассекские нашли няню для сына
21:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В течение нескольких месяцев принц Гарри и Меган Маркл находились в поисках няни, которая бы помогала ухаживать за их сыном Арчи Харрисоном.

как утверждают в западных СМИ, таки нашли идеальную помощницу.

Герцоги Сассекские впервые в истории британской монархии наняли на работу темнокожую няню. Сейчас имя женщины сохраняется в секрете, однако, по данным The Sun, Меган Маркл абсолютно довольна ее работой.

Она хорошо прижилась в семье. Меган – очень практичная мама, но новая няня – это находка для нее. Она прекрасно ладит с маленьким Арчи и просто обожает его. Гарри и Меган очень довольны ею, – отметили источники издания.

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Кроме этого, инсайдеры из близкого окружения супругов рассказали, что няня Арчи Харрисона сопровождала пару во время их поездки в Ниццу. Это уже третья по счету женщина, которую герцоги Сассекские нанимают на должность няни. Помощница не будет жить с герцогами в Виндзоре, однако будет проводить там много времени. Также няня поедет с принцем Гарри и Меган Маркл в международный тур в Африку, который запланирован на сентябрь 2019 года.

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Принц Гарри, Няня, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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