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"Глубокое чувство долга": Элтон Джон вступился за герцогов Сассекских
Элтон Джон вступился за герцогов Сассекских

"Глубокое чувство долга": Элтон Джон вступился за герцогов Сассекских

"Глубокое чувство долга": Элтон Джон вступился за герцогов Сассекских
17:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Элтон Джон вступился за Меган Маркл и рассказал, кто на самом деле оплатил ее отдых в Ницце.

Британский исполнитель Элтон Джон, который является близким другом королевской семьи и, в частности, Меган Маркл, возмутился относительно реакции общества на ее отдых в Ницце с мужем и малышом.

В своем Twitter он опубликовал несколько статей, в которых объяснил, что принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи летели частным самолетом, который оплатил он сам. А также он добавил, что семья отдыхала в его доме, который он любезно предоставил им на время отпуска.

"Я глубоко опечален сегодняшним искаженными и вредоносными сообщениями в прессе о пребывании герцога и герцогини Сассекских в моем доме в Ницце... Мы с Дэвидом (муж Элтона Джона) хотели, чтобы молодая семья провела выходные в приватной обстановке, в полной безопасности и спокойствии в нашем доме. Для того, чтобы обеспечить им необходимую степень защиты, мы и предоставили им частный самолет. Зная о том, как для принца Гарри важна забота об окружающей среде, мы позаботились, чтобы их полет был углеродно-нейтральным", – говорится в заявлении.

72-летний артист добавил, что мать принца Гарри – принцесса Диана, была одной из его ближайших подруг, поэтому он испытывает "глубокое чувство долга защитить Гарри и его семью от ненужного вмешательства прессы, которое в свое время способствовало и преждевременной смерти его матери".

Долетались: защитники окружающей среды обвинили герцогов Сассекских в лицемерии

Я очень уважаю и приветствую благотворительную деятельность Гарри и Меган и призываю прессу прекратить эти ложные обвинения в их адрес, которые почти ежедневно появляются в СМИ, – подытожил он в своем Twitter.

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Элтон Джон, Принц Гарри, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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