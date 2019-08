"Глубокое чувство долга": Элтон Джон вступился за герцогов Сассекских

Британский исполнитель Элтон Джон, который является близким другом королевской семьи и, в частности, Меган Маркл, возмутился относительно реакции общества на ее отдых в Ницце с мужем и малышом.

В своем Twitter он опубликовал несколько статей, в которых объяснил, что принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи летели частным самолетом, который оплатил он сам. А также он добавил, что семья отдыхала в его доме, который он любезно предоставил им на время отпуска.

"Я глубоко опечален сегодняшним искаженными и вредоносными сообщениями в прессе о пребывании герцога и герцогини Сассекских в моем доме в Ницце... Мы с Дэвидом (муж Элтона Джона) хотели, чтобы молодая семья провела выходные в приватной обстановке, в полной безопасности и спокойствии в нашем доме. Для того, чтобы обеспечить им необходимую степень защиты, мы и предоставили им частный самолет. Зная о том, как для принца Гарри важна забота об окружающей среде, мы позаботились, чтобы их полет был углеродно-нейтральным", – говорится в заявлении.

I am deeply distressed by today’s distorted and malicious account in the press surrounding the Duke and Duchess of Sussex’s private stay at my home in Nice last week. pic.twitter.com/WjVRDSMX0z

