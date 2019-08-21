Супруга Уилла Смита поразила нарядом на красной дорожке

Новости шоу бизнеса:Зажигательная жена Уилла Смита в очередной раз сумела привлечь внимание СМИ эффектным выходом на красную дорожку.

Джада Пинкетт-Смит приняла участие в кинопремьере, надев топ и объемную юбку с разрезом.

В Лос-Анджелесе состоялась ожидаемая премьера фильма "Падение ангела" (Angel Has Fallen), в которой главную роль сыграл Джаред Батлер. На красной дорожке появилось немало актеров, участвовавших в создании киноленты. В частности, 47-летняя Джада Пинкетт-Смит.

Для особого выхода актриса выбрала довольно откровенный наряд, которое привлекло внимание журналистов. Перед камерами она появилась в топе и юбке с большим разрезом на ноге. Наряд Джада Пинкетт-Смит дополнила босоножками на каблуках и украшениями. Сплетенные в пучок волосы и макияж с акцентом на глаза завершили ее стильный look.

На премьере фильма "Падение ангела" Джада Пинкетт-Смит охотно позировала перед фотографами, демонстрируя свою стройную фигуру. Кроме этого, актриса сделала несколько снимков со своим коллегой по киноленте Джаредом Батлером.