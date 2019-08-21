Скачать
Среда, 21.08.2019
Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
"Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
"Список Сенцова": в Лефортово подтвердили перевод
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
СМИ: Герцоги Сассекские нашли няню для сына
СМИ: Герцоги Сассекские нашли няню для сына

Супруга Уилла Смита поразила нарядом на красной дорожке

Супруга Уилла Смита поразила нарядом на красной дорожке
23:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Зажигательная жена Уилла Смита в очередной раз сумела привлечь внимание СМИ эффектным выходом на красную дорожку.

Джада Пинкетт-Смит приняла участие в кинопремьере, надев топ и объемную юбку с разрезом.

В Лос-Анджелесе состоялась ожидаемая премьера фильма "Падение ангела" (Angel Has Fallen), в которой главную роль сыграл Джаред Батлер. На красной дорожке появилось немало актеров, участвовавших в создании киноленты. В частности, 47-летняя Джада Пинкетт-Смит.

Для особого выхода актриса выбрала довольно откровенный наряд, которое привлекло внимание журналистов. Перед камерами она появилась в топе и юбке с большим разрезом на ноге. Наряд Джада Пинкетт-Смит дополнила босоножками на каблуках и украшениями. Сплетенные в пучок волосы и макияж с акцентом на глаза завершили ее стильный look.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#jadapinkettsmith #angelhasfallen #premiere #losangeles #california #barryking #movies #summer #usa #redcarpet #lionsgate #actress #la

Публикация от Barry King (@barrykingla)

В сети появился новый трейлер боевика "Падение ангела" (Видео)

На премьере фильма "Падение ангела" Джада Пинкетт-Смит охотно позировала перед фотографами, демонстрируя свою стройную фигуру. Кроме этого, актриса сделала несколько снимков со своим коллегой по киноленте Джаредом Батлером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Джада Пинкетт Смит, Жена Уилла Смита.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Красивые поздравление с днем рождения 21 августа
05 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президенты Финляндии и России обсудили Украину
Президенты Финляндии и России обсудили Украину
Зеркаль исключила работу послом Украины в США
Зеркаль исключила работу послом Украины в США
Заряжайся на вокзалах и в поездах: Укрзализныця установит розетки с USB-портами
Укрзализныця установит розетки с USB-портами
Повышение температуры может привести к нарушению стабильности береговой линии
Повышение температуры может привести к нарушению стабильности береговой линии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь