Знаменитый американский режиссер впервые станет отцом

Новости шоу бизнеса:Жена Квентина Тарантино, Даниэла Пик, беременна первенцем.

Знаменитый американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино, который несколько недель назад представил одну из самых ожидаемых картин "Однажды в Голливуде", впервые станет отцом.

О пополнении в семье 56-летнего Квентина Тарантино и 35-летней Даниэлы Пик сообщает издание People. В источнике отмечается, что такую информацию им официально подтвердили инсайдеры, которые находятся в близких отношениях со звездной парой.

Так, после потрясающего успеха картины "Однажды в Голливуде" культового режиссера ждала еще одна приятная новость - он впервые станет отцом. Его жена, известная израильская певица ожидает первенца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 28.11.2018 Публикация от DANIELLA TARANTINO (@daniellapick) 13 Фев 2019 в 9:32 PST

Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ждут ребенка,- сообщили звездные супруги в эксклюзивном комментарии.