Скачать
Четверг, 22.08.2019
Главные события 21 августа: суд над моряками, Россия и G8, повышение зарплат учителям Киева
Главные события 21 августа: суд над моряками, Россия и G8, повышение зарплат учителям Киева
"Тишина" на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
"Тишина" на Донбассе: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Лига чемпионов: результаты всех матчей 21 августа
Приметы и обряды на 22 августа - День Матвея
Приметы и обряды на 22 августа - День Матвея

Знаменитый американский режиссер впервые станет отцом

Знаменитый американский режиссер впервые станет отцом
10:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Жена Квентина Тарантино, Даниэла Пик, беременна первенцем.

Знаменитый американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино, который несколько недель назад представил одну из самых ожидаемых картин "Однажды в Голливуде", впервые станет отцом.

О пополнении в семье 56-летнего Квентина Тарантино и 35-летней Даниэлы Пик сообщает издание People. В источнике отмечается, что такую информацию им официально подтвердили инсайдеры, которые находятся в близких отношениях со звездной парой.

Так, после потрясающего успеха картины "Однажды в Голливуде" культового режиссера ждала еще одна приятная новость - он впервые станет отцом. Его жена, известная израильская певица ожидает первенца. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

28.11.2018

Публикация от DANIELLA TARANTINO (@daniellapick)

Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой: подробности

Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ждут ребенка,- сообщили звездные супруги в эксклюзивном комментарии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Знаменитость, Квентин Тарантино, Американский режиссер, Даниэлы Пик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
05 Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Индекс потребительских настроений в Украине достиг значения августа 2013-го
Индекс потребительских настроений достиг значения лета 2013-го
Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции
Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции
Украинцы смогут закупить недорогой газ накануне отопительного сезона
Украинцы смогут закупить недорогой газ
Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром
Рецепт дня: закуска из лаваша с курицей и плавленым сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь