Знаменитый американский режиссер впервые станет отцом

Знаменитый американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино, который несколько недель назад представил одну из самых ожидаемых картин "Однажды в Голливуде", впервые станет отцом.
О пополнении в семье 56-летнего Квентина Тарантино и 35-летней Даниэлы Пик сообщает издание People. В источнике отмечается, что такую информацию им официально подтвердили инсайдеры, которые находятся в близких отношениях со звездной парой.
Так, после потрясающего успеха картины "Однажды в Голливуде" культового режиссера ждала еще одна приятная новость - он впервые станет отцом. Его жена, известная израильская певица ожидает первенца.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ждут ребенка,- сообщили звездные супруги в эксклюзивном комментарии.