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СМИ: Голливудская актриса планирует отметить свое день рождение с дочкой

СМИ: Голливудская актриса планирует отметить свое день рождение с дочкой
14:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В ближайшее время Хайден Панеттьери планирует увидеться с маленькой Кайей-Евдокией и отметить с ней день рождения.

Голливудская актриса Хайден Панеттьери 21 августа отметила свой день рождения. Однако на этом праздник не закончился.

Как сообщают инсайдеры журнала People, 30-летие Хайден Панеттьери встретила в кругу ближайших друзей. На праздновании не было ее бойфренда Брайана Хикерсона, который беспощадно избил актрису в начале мая 2019 года.

По данным источников, на закрытом от СМИ празднике актриса решила не останавливаться. Звезда стремится повторить торжество с 4-летней Кайей-Евдокией. Пока неизвестно, будет ли на юбилее ее бывший жених Владимир Кличко. 

"Хайден очень жизнерадостная и с нетерпением ждет прекрасного следующего года... Она мама и как только будет свободное время, проведет весело время со своей дочкой. Не надейтесь на очередные отношения сейчас, хотя она до сих пор с нежностью говорит о Владимире и любит свою дочь,"– рассказал инсайдер.  

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Родственники Хайден Панеттьери не сдерживают своего счастья от того, что звезда больше не видится с Брайаном Хикерсоном. По последним данным, актриса планирует переезд в Нью-Йорк, где начнет новую жизнь. 

"Ее друзья и семья беспокоились за нее на протяжении длительного времени. Сейчас ей нужно разобраться в себе", – добавил инсайдер.

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Владимир Кличко, Знаменитость, День рождение, Голливудская актриса, Хайден Панеттьери.
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