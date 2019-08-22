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Марго Робби заподозрили в использовании Photoshop

Марго Робби заподозрили в использовании Photoshop
17:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Австралийская актриса Марго Робби оконфузилась в Instagram.

Австралийская киноактриса Марго Робби недавно стала звездой отечественного глянца Vogue Australia, где примерила несколько эпатажных образов. На одном из фото поклонники звезды заметили неточность, что стало поводом для насмешек в социальных сетях.

Речь идет о фото, на котором Марго Робби позирует в стильном платье-жабо, которое соблазнительно подчеркнуло ее ноги в черных колготах. Черно-белый снимок, казалось бы, прекрасно передает настроение съемки, но фанаты задались вопросом: "А где же левая нога актрисы?"

Актриса, которая позировала в профиль, на снимке засветила только правую ногу, но вот левой на ней нет. Фанаты сошлись во мнении, что это дело рук неопытного ретушера, который плохо управляется с фотошопом.

 
 
 
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Vogue Australia

Допис, поширений користувачем @ margotrobbie

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"Я отказываюсь верить, что эти ноги принадлежат человеку", "Покойтесь с миром, ноги Марго", "Красиво, но где твоя вторая нога?", "Так мило, но что на земле происходит с ее ногами?", "Я действительно смущен из-за ее ноги ... из-за фотошопа? Угла? Это просто ужасно выглядит", "Одноногая королева", "Это всего лишь небольшая ошибка фотошопа" – смеются под снимками актрисы в Instagram.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Photoshop, Марго Робби, Instagram звезд, Австралийская актриса.
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