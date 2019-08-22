Экс "Ангела" Victoria's Secret заметили в интересном положении

Ровно год назад, в августе 2018 года, знаменитость стала матерью впервые.
Как сообщает издание Daily Mail, Шанель Иман попала в объективы папарацци на пятом месяце своей второй беременности.
Интересно то, что в социальных сетях 28-летняя модель никоим образом не намекает на еще одно пополнение в семье. Шанель показывает, как проводит время с дочерью Кэли Клэй, которая родилась 10 августа 2018 года, и мужем – спортсменом Стерлингом Шепардом.
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Happy birthday @caliclayshepard Mommy loves you @pattyothonphotography @kbellesdesign @babyblissprops
На днях модель показала, как отпраздновала день рождения дочери. "Мамочка любит тебя", – добавила в подписи Иман.