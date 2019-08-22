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Четверг, 22.08.2019
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Экс "Ангела" Victoria's Secret заметили в интересном положении

Экс "Ангела" Victoria's Secret заметили в интересном положении
19:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Шанель Иман беременна вторым ребенком.

Ровно год назад, в августе 2018 года, знаменитость стала матерью впервые.

Как сообщает издание Daily Mail, Шанель Иман попала в объективы папарацци на пятом месяце своей второй беременности.

Интересно то, что в социальных сетях 28-летняя модель никоим образом не намекает на еще одно пополнение в семье. Шанель показывает, как проводит время с дочерью Кэли Клэй, которая родилась 10 августа 2018 года, и мужем – спортсменом Стерлингом Шепардом.

 
 
 
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Happy birthday @caliclayshepard Mommy loves you @pattyothonphotography @kbellesdesign @babyblissprops

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman)

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На днях модель показала, как отпраздновала день рождения дочери. "Мамочка любит тебя", – добавила в подписи Иман.

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Модель, Знаменитости, Звезды, Victoria's Secret, Шанель Иман.
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