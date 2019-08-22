Анджелина Джоли провела сына в университет: трогательное видео

Новости шоу бизнеса:Звездная мама прилетела в Сеул, чтобы лично провести старшего сына в университет.

18-летний Мэддокс, которого голливудская актриса Анджелина Джоли усыновила в приюте в Камбодже в 2002 году, будет изучать биоинженерию в южнокорейском университете Энсе.

Анджелина Джоли привлекла немало внимания в университете, в который пришла с сыном. Интересно, что Мэддокс решил не повторять за родителями и идти в актерство, а заняться биоинженерией.

Актриса познакомилась с однокурсниками своего старшего сына и прогулялась в учебном заведении. По ее словам, она довольна университетом, а также общежитием.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений jowonnn (@xx_efu) 21 Сер 2019 р. о 7:07 PDT

"Сегодня я уезжаю, оставляю его (Мэддокса) здесь. Пробую не плакать", – сказала знаменитость.

Известно, что старший сын Джоли и Питта Мэддокс решил учиться в Южной Корее осенью 2018 года. Парень имеет близкие отношения с матерью, но от Брэда старается держаться в стороне.

Мэддокс, изучивший корейский язык, длительное время интересовался культурой и традициями Южной Кореи. Поэтому решил учиться именно в Сеуле.