В белоснежном наряде: Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости Украины.

В Киеве прошло Шествие достоинства по случаю 28-й годовщины независимости Украины.

Над всей постановкой шествия работали украинские режиссеры Алан Бадоев и Елена Коляденко. Режиссеры сознательно отказались от военной техники и сделали акцент на человеке.

Украинская певица Тина Кароль удостоилась спеть гимн страны "Ще не вмерла Украина".

Народная артистка Украины была в шикарном белом платье арабского бренда ASHI. В этом наряде Тина Кароль исполняла знакомую композицию на крыше в центре Киева.

Дополнили образ сине-желтое ожерелье от украинского бренда Guzema jewelry в виде колосков, а также кольцо от Ukrzoloto в цветах флага Украины.