В белоснежном наряде: Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева

В Киеве прошло Шествие достоинства по случаю 28-й годовщины независимости Украины.
Над всей постановкой шествия работали украинские режиссеры Алан Бадоев и Елена Коляденко. Режиссеры сознательно отказались от военной техники и сделали акцент на человеке.
Украинская певица Тина Кароль удостоилась спеть гимн страны "Ще не вмерла Украина".
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Тіна Кароль виконала гімн України на Майдані під час «Ходи Гідності» на День незалежності! Співачка тріумфально виступила на даху консерваторії! «А завзяття, праця щира свого ще докаже, Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже, За Карпати відоб'ється, згомонить степами, України слава стане поміж народами.» #тінакароль #тинакароль
Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)
Народная артистка Украины была в шикарном белом платье арабского бренда ASHI. В этом наряде Тина Кароль исполняла знакомую композицию на крыше в центре Киева.
Дополнили образ сине-желтое ожерелье от украинского бренда Guzema jewelry в виде колосков, а также кольцо от Ukrzoloto в цветах флага Украины.