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Старший сын Брэда Питта не хочет признавать отца

Старший сын Брэда Питта не хочет признавать отца
15:13 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В последние годы у Брэда Питта были весьма натянутые отношения со старшим сыном Мэддоксом.

Поговаривают, ситуация настолько обострена, что молодой человек и вовсе перестал считаться со своим знаменитым отцом.

На днях 18-летний Мэддокс Джоли-Питт отправился на обучение в один из южнокорейских университетов. Во время переезда в другую страну юношу провожала его знаменитая мама Анджелина Джоли. Брэд Питт с сыном так и не встретился - Мэддокс давно не общается с отцом.

После развода родителей подросток встал на сторону матери и не раз нелицеприятно отзывался о Брэде. Поговаривают, что между Питтом и его старшим сыном случались даже драки. С 2016-го Мэддокс ни разу не виделся с отцом и не навещал его даже во время праздников.

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А недавно инсайдер сообщил журналистам портала Us Weekly, что наследник актеров и вовсе отказывается считать Брэда своим отцом. "Мэддокс всегда любил мать больше, чем отца, а в прошлом даже сторонился его", - поведал аноним корреспонденту.

Причины развития подобной драмы в знаменитой семье понятны. Изначально опекуном юноши считалась только Джоли - она усыновила Мэддокса еще во время брака с Билли Бобом Торнтоном. Питт подключился к воспитанию мальчика лишь спустя несколько лет.

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Пока непонятно, насколько серьезным стоит считать заявление Мэддокса. Если он официально откажется от родства с Брэдом Питтом, то перестанет являться и наследником его состояния. Впрочем, капитал Анджелины ничуть не меньше, чем у ее экс-супруга, и она потакает абсолютно всем прихотям своих детей.

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Анджелина Джоли, Брэд Питт, Мэддокс Джоли-Питт.
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