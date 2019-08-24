Скачать
Суббота, 24.08.2019
Украина принимает поздравления с Днем Независимости
Украина принимает поздравления с Днем Независимости
Гончарук встретился с Мальпассом: о чем говорили
Гончарук встретился с Мальпассом: о чем говорили
МЮ сенсационно проиграл на своем поле Кристал Пэлас
МЮ сенсационно проиграл на своем поле Кристал Пэлас
Самая дорогая актриса Голливуда: рейтинг Forbes
Самая дорогая актриса Голливуда: рейтинг Forbes

Самая дорогая актриса Голливуда: рейтинг Forbes

Смотрите фото (4)
Самая дорогая актриса Голливуда: рейтинг Forbes
18:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Издание Forbes признало Скарлетт Йохансон самой высокооплачиваемой актрисой в мире.

34-летняя звезда заработала в течение года с июня 2018 по июнь 2019 – 56 миллионов долларов.

Как говорится в издания Forbes, значительную прибыль актрисе принесла роль Наташи Романовой (Черная вдова) в фильме "Мстители: Финал". Лента стала самой кассовой в истории.

Что интересно, Йоханссон возглавляет рейтинг журнала Forbes второй год подряд. В прошлом году она заработала 40,5 миллионов долларов.

Второе место занимает звезда сериала "Американская семейка" София Вергара – 44,1 миллиона долларов.

Третье место – актриса "Большая маленькая ложь", "Блондинка в законе" Риз Уизерспун с состоянием в размере 35 миллионов долларов.

"Скала" возглавил рейтинг Forbes: доходы актера

В первой десятке также оказались: Николь Кидман (34 миллиона долларов) и Дженнифер Энистон (28 миллионов долларов), Кейли Куоко (25 миллионов долларов), Элизабет Мосс (24 миллиона долларов), Марго Робби (23,5 миллиона долларов), Шарлиз Терон (23 миллиона долларов) и Эллен Помпео (22 миллиона долларов).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Forbes, Рейтинг, Актриса, Самая дорогая актриса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
03 Маникюр 2019: оригинальные идеи для квадратной формы ногтей
04 Из "Квартала 95" ушел актер: детальные подробности
05 Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Станцию метро &quot;Майдан Незалежности&quot; закрыли: подробности
Станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли: подробности
Парубий постановил наградить ветеранов АТО и волонтеров
Парубий постановил наградить ветеранов АТО и волонтеров
Зеленский - о кандидатах на пост премьера
Зеленский - о кандидатах на пост премьера
&quot;Она замечательная&quot;: Орландо Блум об отношениях с Кэти Перри
"Она замечательная": Орландо Блум об отношениях с Кэти Перри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь