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Отличный пример для женщин: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой

Отличный пример для женщин: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой
23:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Ева Лонгория только год назад впервые стала мамой, а сейчас уже может стать отличным примером для женщин после родов.

44-летней звезде сериала "Отчаянные домохозяйки" было совсем нелегко сбросить лишние килограммы после родов. Еву массово критиковали тысячи хейтеров в сети и сомневались в том, что уже через год Лонгория продемонстрирует идеальную фигуру.

В течение года актриса регулярно занималась в спортзале, о чем рассказывала на своей странице в Instagram. Кроме этого, знаменитость совмещала работу и материнство: она даже брала своего сына Сантьяго в первые месяцы после рождения на съемочные площадки. Также на днях звезда показала фото совместного выхода с малышом на красную дорожку.

На фотографии видно, как Лонгория в роскошном вечернем платье от Moschino Couture позирует перед десятками папарацци. А на руках у Евы – годовалый Сантьяго.

 
 
 
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Up close and personal... Thank you @harpersbazaarus Author: @thefifthtrimester Photographer: @ericraydavidson Fashion Editor: @joannahillman

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Последнее фото, которое опубликовала Лонгория, стало очень эффектным.

 
 
 
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Happy Friday Ya’ll! Ready for the weekend...

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Ева Лонгория блеснула ярким платьем на кинопремьере

На нем Ева запечатлена в черном платье с разрезом и подчеркнутым декольте. Завершили образ звезды белые босоножки с пластиковыми вставками.

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Фигура, Актриса, Образ, Ева Лонгория, Наряд.
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