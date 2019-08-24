Отличный пример для женщин: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Ева Лонгория только год назад впервые стала мамой, а сейчас уже может стать отличным примером для женщин после родов.

44-летней звезде сериала "Отчаянные домохозяйки" было совсем нелегко сбросить лишние килограммы после родов. Еву массово критиковали тысячи хейтеров в сети и сомневались в том, что уже через год Лонгория продемонстрирует идеальную фигуру.

В течение года актриса регулярно занималась в спортзале, о чем рассказывала на своей странице в Instagram. Кроме этого, знаменитость совмещала работу и материнство: она даже брала своего сына Сантьяго в первые месяцы после рождения на съемочные площадки. Также на днях звезда показала фото совместного выхода с малышом на красную дорожку.

На фотографии видно, как Лонгория в роскошном вечернем платье от Moschino Couture позирует перед десятками папарацци. А на руках у Евы – годовалый Сантьяго.

Последнее фото, которое опубликовала Лонгория, стало очень эффектным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Friday Ya’ll! Ready for the weekend... Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 23 Авг 2019 в 1:33 PDT

На нем Ева запечатлена в черном платье с разрезом и подчеркнутым декольте. Завершили образ звезды белые босоножки с пластиковыми вставками.