Отличный пример для женщин: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой

44-летней звезде сериала "Отчаянные домохозяйки" было совсем нелегко сбросить лишние килограммы после родов. Еву массово критиковали тысячи хейтеров в сети и сомневались в том, что уже через год Лонгория продемонстрирует идеальную фигуру.
В течение года актриса регулярно занималась в спортзале, о чем рассказывала на своей странице в Instagram. Кроме этого, знаменитость совмещала работу и материнство: она даже брала своего сына Сантьяго в первые месяцы после рождения на съемочные площадки. Также на днях звезда показала фото совместного выхода с малышом на красную дорожку.
На фотографии видно, как Лонгория в роскошном вечернем платье от Moschino Couture позирует перед десятками папарацци. А на руках у Евы – годовалый Сантьяго.
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Up close and personal... Thank you @harpersbazaarus Author: @thefifthtrimester Photographer: @ericraydavidson Fashion Editor: @joannahillman
Последнее фото, которое опубликовала Лонгория, стало очень эффектным.
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На нем Ева запечатлена в черном платье с разрезом и подчеркнутым декольте. Завершили образ звезды белые босоножки с пластиковыми вставками.