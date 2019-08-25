Первая леди США ошеломила безупречным образом: фото

Дональд и Мелания Трамп присоединились к саммиту "Большой семерки", который проходит во французском городе Биаррице.
Несмотря на важность политического события все западные СМИ не обошли вниманием стиль известной американской модницы. Вероятно, стилисты Мелании Трамп имели насыщенную подготовку к ее международной поездке, поскольку каждый выход первой леди США отличается безупречностью.
Так, из частного самолета очаровательная жена Дональда Трампа вышла в эффектной желтом платье Calvin Klein с психоделическим розовым рисунком. К одежде прелестная Мелания подобрала туфли-лодочки, которые добавили элегантности ее образу.
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В эти выходные Мелания Трамп сопровождает своего мужа — Дональда Трампа на саммит G7, который проходит во французском Биаррице. По трапу частного самолета Мелания Трамп с лучезарной улыбкой спустилась в эффектном желтом расклешенном платье Calvin Klein с психоделическим розовым рисунком, напоминающем о тренде тай-дай. Подобрав к нему туфли Christian Louboutin тон-в-тон. #МеланияТрамп #ДональдТрамп #США #ПерваяЛеди #Франция #Мода #Модель
И хоть идеальную укладку первой леди вновь испортил ветер, это никак не повлияло на стильное появление представительницы Белого дома.
Уже на встречу с Эммануэлем и Бриджит Макрон первая леди США засветила кардинально другой образ. Перед саммитом G7 Мелания Трамп предстала в роскошном светлом платье от Gucci, украшенном на талии цепочкой.
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Мелания Трамп вместе с супругом Дональдом проводит выходные на французском курорте Биарриц. Первая леди США решила сделать акцент на нежных оттенках — кремовом летящем платье Gucci без рукавов с элементами плиссировки и драгоценным поясом. В унисон с декоративными элементами сверкали и туфли Мелании — серебристые Christian Louboutin. #МеланияТрамп #ДональдТрамп #ПерваяЛеди #ПерваяЛедиСША #США #БриджитМакрон #Франция #Мода
Серебристые туфли на каблуках завершили элегантный образ первой леди, который привлек внимание всех участников официальной встречи.