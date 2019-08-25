Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Порошенко и Волкер встретились: что обсуждали
Порошенко и Волкер встретились: что обсуждали
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Ломаченко заговорил о завершении карьеры (Видео)
Ломаченко заговорил о завершении карьеры (Видео)
До чего техника дошла: роботы уже могут помогать пожилым людям
До чего техника дошла: роботы уже могут помогать пожилым людям

Первая леди США ошеломила безупречным образом: фото

Первая леди США ошеломила безупречным образом: фото
17:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Президентская чета США отправилась в запланированную международную поездку.

Дональд и Мелания Трамп присоединились к саммиту "Большой семерки", который проходит во французском городе Биаррице.

Несмотря на важность политического события все западные СМИ не обошли вниманием стиль известной американской модницы. Вероятно, стилисты Мелании Трамп имели насыщенную подготовку к ее международной поездке, поскольку каждый выход первой леди США отличается безупречностью.

Так, из частного самолета очаровательная жена Дональда Трампа вышла в эффектной желтом платье Calvin Klein с психоделическим розовым рисунком. К одежде прелестная Мелания подобрала туфли-лодочки, которые добавили элегантности ее образу.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

В эти выходные Мелания Трамп сопровождает своего мужа — Дональда Трампа на саммит G7, который проходит во французском Биаррице. По трапу частного самолета Мелания Трамп с лучезарной улыбкой спустилась в эффектном желтом расклешенном платье Calvin Klein с психоделическим розовым рисунком, напоминающем о тренде тай-дай. Подобрав к нему туфли Christian Louboutin тон-в-тон. #МеланияТрамп #ДональдТрамп #США #ПерваяЛеди #Франция #Мода #Модель

Публикация от Мелания Трамп (@melania.tramp_)

И хоть идеальную укладку первой леди вновь испортил ветер, это никак не повлияло на стильное появление представительницы Белого дома.

Уже на встречу с Эммануэлем и Бриджит Макрон первая леди США засветила кардинально другой образ. Перед саммитом G7 Мелания Трамп предстала в роскошном светлом платье от Gucci, украшенном на талии цепочкой.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мелания Трамп вместе с супругом Дональдом проводит выходные на французском курорте Биарриц. Первая леди США решила сделать акцент на нежных оттенках — кремовом летящем платье Gucci без рукавов с элементами плиссировки и драгоценным поясом. В унисон с декоративными элементами сверкали и туфли Мелании — серебристые Christian Louboutin. #МеланияТрамп #ДональдТрамп #ПерваяЛеди #ПерваяЛедиСША #США #БриджитМакрон #Франция #Мода

Публикация от Мелания Трамп (@melania.tramp_)

Лабутены и белая футболка: Мелания Трамп из семьей прилетели в Вашингтон

Серебристые туфли на каблуках завершили элегантный образ первой леди, который привлек внимание всех участников официальной встречи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Первая леди США, Мелания Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула прокомментировал аварию с участием его тещи
02 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
03 Откровенная фотосессия Даши Астафьевой изумила фанатов
04 Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц
05 Гороскоп на завтра, 25 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обрушение моста в Харькове: подробности расследования
Обрушение моста в Харькове: подробности расследования
Украина не признает &quot;выборы&quot; в Абхазии
Украина не признает "выборы" в Абхазии
Он не нуждается в советах: Трамп похвалил Британского премьера
Трамп похвалил Британского премьера
&quot;Огромная честь&quot;: Алан Бадоев поделился впечатлениями от &quot;Шествия достоинства&quot;
"Огромная честь": Алан Бадоев поделился впечатлениями от "Шествия достоинства"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь