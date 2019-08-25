"Танцы со звездами 2019": кто проведет дебютный эфир

Организаторы проекта только в день первого выпуска рассекретили имя знаменитости, которая проведет дебютный эфир с Юрием Горбуновым. Ею стала Тина Кароль.
Уже в 21:00 все зрители смогут увидеть первые постановки участников "Танцы со звездами 2019". И пока звездные пары готовятся к выходу на паркет, на официальной Instagram-странице проекта объявили состав ведущих.
По словам организаторов, неизменно шоу будет вести актер и ведущий Юрий Горбунов. Традиционно, первый выпуск с ним проведет украинская певица Тина Кароль. Звезда не только будет объявлять выходы участников проекта на паркет, но и презентует новую песню из своего репертуара – "Манить". Артистка готовит несколькоминутное шоу, фрагмент которого попал в сеть.
Первый выпуск с Юрием Горбуновым проведет певица Тина Кароль. Именно эта легендарная пара вела проект 13 лет назад! А телезрителей ждет сюрприз от певицы, – объявили представители шоу.
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Перший випуск з Юрієм Горбуновим (@gorbunovyuriy) проведе співачка Тіна Кароль (@tina_karol) ⠀ Саме ця легендарна пара вела проект 13 років тому! А на телеглядачів чекає сюрприз від співачки, здогадаєшся який? ⠀ Уже сьогодні о 21:00 на 1+1 (@1plus1_ua) #танціззірками
Кроме этого, стало известно, кто будет вести онлайн-бэкстейдж первого выпуска "Танцев со звездами 2019". Согласно официальным данным, это будет Александр Попов – ведущий "Завтрак. Выходной."
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У нас для тебе крута новина! Ведучим онлайн-бекстейджу шоу «Танці з зірками» стане ведучий Сніданок. Вихідний @snidanok та актор Олександр Попов @akter . Тож не пропусти на наших сторінках ексклюзивні відео того, що не увійде у ТБ-версію. Залишай у коментарях свої запитання до учасників та дізнавайся відповіді вже сьогодні під час прямої трансляції на сторінці у фейсбуці. #танціззірками
В 2019 году 14 пар будут соревноваться за главный кубок проекта "Танцы со звездами 2019". В дебютном эфире, который пройдет 25 августа, они продемонстрируют танец, который выбрали со своими партнерами. По правилам проекта, ни один из участников не покинет шоу, однако получит первые оценки от жюри и, возможно, критику. Оценивать постановки будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Франциско Гомес.