Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
США и Япония заключили "сделку" на саммите G7: подробности
США и Япония заключили "сделку" на саммите G7: подробности
В семье экс-чемпиона UFC Кормье случилась трагедия
В семье экс-чемпиона UFC Кормье случилась трагедия
Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
Доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон

Популярная британская певица демонстрирует стройную фигуру в бикини: фото

Популярная британская певица демонстрирует стройную фигуру в бикини: фото
19:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Дуа Липа похвасталась загаром в белом купальнике.

Популярная британская певица албанского происхождения Дуа Липа, 22 августа отметившей свое 24-летие, показала поклонникам в сети стильные снимки в бикини после празднования дня рождения.

Дуа Липа, официально в этом месяце подтвердила свой роман с братом сестер Хадид Анваром, опубликовала новые снимки на странице в Instagram.

На фотографиях певица позирует с двумя подругами в ярких купальниках. На звезде – бикини молочного цвета из коллекции Hunza G, стоимость которого составляет около 200 долларов.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

‼️

Публикация от Dua Lipa (@dualipa)

Дуа Липа снялась в рекламной кампании известного бренда косметики: фото

Дополнили образ артистки, за которой в сети следят 33,6 миллиона подписчиков, платок на волосах и солнцезащитные очки в актуальной для этого лета оправе. Дуа Липа продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный загар, который был идеально подчеркнут контрастным купальником.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Певица, Наряд, Купальник, Дуа Липа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула прокомментировал аварию с участием его тещи
02 Откровенная фотосессия Даши Астафьевой изумила фанатов
03 Натуральные средства, которые стабилизируют давление и предупреждают инсульт
04 Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц
05 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обрушение моста в Харькове: подробности расследования
Обрушение моста в Харькове: подробности расследования
Украина не признает &quot;выборы&quot; в Абхазии
Украина не признает "выборы" в Абхазии
Назвали имя бойца, погибшего сегодня на Донбассе
Назвали имя бойца, погибшего сегодня на Донбассе
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: кто проведет дебютный эфир
"Танцы со звездами 2019": кто проведет дебютный эфир
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь