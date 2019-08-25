Популярная британская певица демонстрирует стройную фигуру в бикини: фото

Новости шоу бизнеса:Дуа Липа похвасталась загаром в белом купальнике.

Популярная британская певица албанского происхождения Дуа Липа, 22 августа отметившей свое 24-летие, показала поклонникам в сети стильные снимки в бикини после празднования дня рождения.

Дуа Липа, официально в этом месяце подтвердила свой роман с братом сестер Хадид Анваром, опубликовала новые снимки на странице в Instagram.

На фотографиях певица позирует с двумя подругами в ярких купальниках. На звезде – бикини молочного цвета из коллекции Hunza G, стоимость которого составляет около 200 долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ‼️ Публикация от Dua Lipa (@dualipa) 24 Авг 2019 в 10:45 PDT

Дополнили образ артистки, за которой в сети следят 33,6 миллиона подписчиков, платок на волосах и солнцезащитные очки в актуальной для этого лета оправе. Дуа Липа продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный загар, который был идеально подчеркнут контрастным купальником.